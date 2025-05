3 semanas, 3 culturas, 2 continentes

Foto: PATRICK BAZ A view of the Qatari capital Doha, on October 4, 2012. Formerly a British protectorate, Qatar has been ruled as a unicameral federal republic by the al-Thani family since the mid-19th century. Previously noted for pearling, today it has become one of the region's wealthiest states due to its enormous oil and natural gas revenues. AFP PHOTO / PATRICK BAZ

Que maratona emocionante! Em três semanas, mergulhei nas cores, sons e sabores de três países tão diferentes: um turbilhão de experiências que florescem quando você abre a mente e o coração. Qatar: entrar nesse país é como adentrar um reino monárquico onde tradições antigas convivem com uma modernidade impressionante. A arquitetura brilha em um cenário histórico, e o orgulho nacional é palpável… das lideranças!

Conhecer os residentes foi revelador: seu ânimo e respeito à nova cultura impressionam, em uma terra onde apenas 12% falam árabe nativamente. Aprendi sobre a Qatarização e como o país convida talentos para moldar um futuro planejado pelo xeique, enquanto as tradições se esvaem discretamente. Limpeza, ousadia e uma nova história sendo escrita. Coreia do Sul: Que vibrante tapeçaria da vida!

As ruas cheias de aromas deliciosos e pratos compartilhados como kimchi e bolinhos, regados a soju e cerveja, uniam pessoas de todas as idades. Notei o profundo respeito à família e educação, mesmo num sistema patriarcal. A visita à fronteira é imperdível, simbolizando o desejo de paz.

Em Seul, hanboks e cerimônias de guarda revelam orgulho e tradição, enquanto o mundo descobre a Coreia por seus filmes e novelas: cheia de cultura, vida e idiossincrasias encantadoras! Austrália: Brisbane me recebeu com parques verdes, rostos amigáveis e animais típicos por todo lado. Uma sociedade singular, marcada por rostos brancos e recente virada política à esquerda, com foco em saúde, educação e os aborígenes.

Melbourne emana cultura e charme nos jardins e na Galeria Nacional, parecendo elitista, mas com pouca ajuda doméstica: numa terra com apenas 27 milhões de pessoas! Sydney encanta com porto, ópera e vida cosmopolita.

Assisti a uma peça sobre Ruth Bader Ginsburg na Opera House: leve e crítica. Apesar do clima promissor, os desafios dos povos indígenas ainda refletem uma narrativa complexa sobre identidade. Reflexões: Mais que viagens, foi uma jornada da alma; em grupo, em família e sozinha.

Adaptei-me a modos diversos de vida, conectei-me com pessoas, e aprendi sobre resiliência, comunidade e a beleza de compartilhar. Volto com memórias preciosas e nova apreciação pelas diferenças humanas. Uma maratona que enriquece meu dia a dia... de volta para casa… via Santiago… rumo ao próximo capítulo.