Brasil 2026: no olho do furacão geopolítico - a hora da maturidade

Enquanto o Brasil debate inflação e reformas, um terremoto silencioso reconfigura o tabuleiro global. A América Latina é palco de uma disputa que definirá nosso futuro econômico e soberania. Em 2026, ano eleitoral, essa realidade exige lucidez estratégica que nossas politicagens partidárias sabotam.

Vivemos como ilha desconectada do ecossistema latino-americano - esquecimento suicida. A crise migratória na fronteira Colômbia-Venezuela, a instabilidade venezuelana e a presença chinesa na Argentina não são dramas alheios. São peças de um xadrez onde nosso destino é jogado, enquanto discutimos escândalos efêmeros.

Uma tempestade se anuncia. A Doutrina Monroe (1823), pilar da hegemonia norte-americana, enfrenta seu desafio mais radical. A China fincou raízes na Venezuela (petróleo), Bolívia (lítio) e Caribe. Sob pretexto de "intervenções humanitárias", Washington prepara-se para expulsar Pequim do quintal latino-americano. Qualquer ação na Venezuela terá um objetivo: controle de recursos, não democracia.

O acordo Mercosul-União Europeia é âncora frágil. Para nós, é tentativa de diversificar exportações além da China, mas depende da Europa enfraquecida. Para a União Europeia, é movimento para reduzir dependências em minerais e energia, dominados por China e Rússia. A guerra na Ucrânia revelou sua paralisia: importa 40% do gás externamente e age como ator reativo. Sua fraqueza contamina o acordo. Será que a Europa está se tornando irrelevante nas decisões mundiais?

Não podemos nos distrair: em 2026, seremos espremidos. EUA exigirão alinhamento contra a China sob ameaça de sanções. China pressionará por acesso aos minérios da Amazônia e Cerrado. Europa, ávida por nosso agronegócio, não terá força para contrapor Washington. Nosso crescimento, dependente de commodities vendidas à China, sofrerá golpes. Uma crise na Venezuela desestabilizará fronteiras, e a Amazônia será moeda de troca.

Este é o ano para elevarmos o debate acima das rixas partidárias. Precisamos reinventar o Mercosul como aliança de defesa e logística. Usar o acordo com a Europa para atrair tecnologia verde. Seria sábio criar um Conselho de Crise Geopolítica com setor privado para antever ameaças. Mostrar aos nossos políticos como conflitos por minérios afetam o preço do celular no Nordeste.

O veredito é duro: ou lideramos uma América Latina autônoma ou seremos engolidos. Europa fraqueja, EUA agem com desespero, China avança. Enquanto nos perdemos em brigas mesquinhas, o futuro bate à porta. Despertar é sobrevivência. Precisamos amadurecer.