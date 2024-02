A atualidade da cidade-jardim na Amazônia equatoriana

Foto: Reprodução site do CNRS Imagem do vale Upano, no Equador, feita através de laser-radar (Lidar), pelo Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), o maior organismo de pesquisa científica pública, da França

O dominicano Gaspar de Carvajal, ao lado do seu companheiro de aventura Francisco Orellana, e mais um punhado de espanhóis, viu a atualidade impactante daquele 1541. Tendo perdido um olho numa flechada, escreveu a novidade no seu diário “Descubrimiento del rio las Amazonas”. Às margens de um rio, aportou o barco, e deslumbrou-se com uma coisa maravilhosa de se ver: uma civilização sofisticada, que praticava agricultura e vivia em densas aglomerações urbanas, no coração da Amazônia.



Na Europa, a boa nova de Carvajal era grande demais para ser verdade. Acusado de inventar histórias, a notícia virou poeira no livro do dominicano. Em janeiro passado, nas manchetes dos jornais, descobrimos que a atualidade de cinco séculos atrás é a mais atual das notícias. Atrás do que relatou o padre, o francês Stephen Rostain passou os últimos 40 anos fazendo arqueologia nas Américas. E, na Amazônia, no Equador, não foi a floresta que lhe deu luta, mas os homens.



Colegas pesquisadores diziam: não tem nada na Amazônia para descobrir, nada. Até que Rostain botou no ar um laser-radar (Lidar) para escanear a topografia amazônica, no vale do rio Upano. Então, das raízes das árvores seculares, a civilização descrita pelo dominicano Carvajal ganhou vida e atualidade. Um urbanismo verde que cobre mais de 600 quilômetros, com mais de 4 mil plataformas, interligadas por rotas em linhas retas – a mais longa, até a hora atual, com 23 quilômetros.

Foto: Reprodução site do CNRS Imagem de Lidar mostra os vestígios, na topografia do vale Upano, de uma rua principal que atravessava a zona urbana, em meio à floresta Amazônica, no Equador

No pensar de Rostain, podemos imaginar uma espécie de Nova Iorque da Amazônia. Cidades interligadas, cada uma com uma avenida central, lugares destinados a festas e cerimônias, praças, sistemas de drenagem das águas pluviais, plantios de milho e batata-doce. Até o momento, localizaram 6 mil plataformas, de 20 a 30 metros de largura, sobre as quais construía-se um conjunto de casas de madeira, com lareira, covas, potes, sementes queimadas. O sistema de ruas perpendiculares e vias retilíneas, no entanto, não servia para passagem humana.



Já que as populações indígenas não precisam de estradas para andarem na floresta, esta geometria do terreno tinha valor simbólico. Interligando casas e cidades – cinco grandes cidades ligavam-se a dezenas de outras menores -, a hipótese é de que indicavam ligação: eu estou ligado a você, somos amigos, fazemos trocas. Quando isso não mais acontecia, a via de ligação era interrompida por barreiras de terra. O que o dominicano viu, e Rostain provou cientificamente, é a mais antiga aglomeração amazonense conhecida: pelo menos 3 mil anos.



Uma sociedade estruturada, estratificada, com “fazendeiros”, “arquitetos”, “agrimensores”, “médicos”, operadores de “sistema hidráulico” e uma elite, que se ocupava da organização e da vida espiritual. Ainda não se sabe quantas pessoas habitavam estas várias cidades – o trabalho de Rostain agora que começou. Mas, do pouco que sabemos, temos o assombro de uma “coisa maravilhosa de se ver”. O urbanismo verde de cidades-jardins. Quer isso dizer que as cidades e a floresta eram um só. Sem as separações que fazemos até hoje, nós, os urbanos.



Esta continuidade - vida doméstica e vida na floresta - é uma mudança de paradigma que, dos povos originários, ensina-nos uma velha atualidade. Não há selvagens na floresta. A floresta tampouco é selvagem. Nem é lugar a ser domesticado. É jardim, gritam-nos o povo Upano. Casa para os que lá vivem. Carvajal perdeu um olho e passou por mentiroso. Rostain obstinou-se e passou por teimoso. Deram, os dois, um passo de lado para derrubar a ideia preconcebida e desatualizada de que a floresta é virgem.



As cidades-jardins e o povo Upano ainda têm muito o que nos atualizar sobre a Amazônia. Nem é preciso perder um olho ou ser chamado de teimoso. Mas, talvez, cair do sofá de espectador e atualizar-se. Atualizar nossa existência no mundo, nossa relação com a natureza e com os povos originários. Dar um simples passo de lado.