As eleições em Portugal: virada à direita?

Os portugueses – e eu me incluo, com a minha nova nacionalidade – foram às urnas neste domingo, com dois anos de antecipação, para eleger os deputados da Assembleia Legislativa e, indiretamente, no novo primeiro-ministro. Embora os votos entre partidos de direita e esquerda ainda estejam sendo contados, a pesquisa de boca de urnas dá margem de vitória para o partido para a Aliança Democrática (AD), de centro-direita.



Quer isso dizer que a direita avançou no país e que o novo governo terá, possivelmente, maioria à direita. Mesmo se o Partido Socialista se saiu bem nas urnas – brigando com o AD, voto a voto. O Chega, partido de extrema-direita, considerada a terceira força política do país, deve dobrar o número de deputados eleitos e chegar ao fim da contagem com pelo menos 20% dos votos.



Com o Parlamento mais à direita, temos um cenário novo, que não se via no país depois de muitos anos. Com maioria absoluta, será com deputados e um primeiro-ministro mais à direita que deverá começar o ano político - ano em que a democracia do país comemora 50 anos do 25 abril, quando a ditadura, que dominava Portugal durante 4 décadas, finalmente caiu.



Sem certezas ainda, de nada. Mesmo se o partido vitorioso conseguir formar um novo governo, o que veremos, há ainda muitas cartas na mesa. Embrulhados em vários quiproquós – entre eles a aprovação do novo orçamento -, seguiremos certos de que a vitória nas urnas nem sempre é suficiente. Se não funcionar, de volta às urnas ainda este ano. Mas até lá, com a profunda alteração no Parlamento, aguardamos chuvas e trovões.