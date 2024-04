Foto: adobe stock A mecanização da relação médico-paciente e a necessidade de humanização

Contei no relógio o tempo da consulta – exatos sete minutos. Deu bom dia e pediu-me logo que tirasse a roupa, enquanto lavava as mãos na pia. Deus adeus e pediu-me que me vestisse, enquanto lavava as mãos na pia. Sai atordoada da consulta médica. Não foi a primeira vez e nem será a última. Estranho seria se tivesse sido diferente.

Cem euros custou-me o exame técnico, mecânico, impessoal, onde fui tratada como uma vagina. Depois disso, como todos os meus amigos aqui em Portugal, ando atrás de um médico para chamar de meu.



Preocupada com essa distância na relação médico-paciente, Eloisa Grossman, doutora em saúde da criança e da mulher, prescreve aulas de escrita criativa para os futuros médicos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Na mesma linha pedagógica do médico João Luís Barreto, que dá aulas de poesia para estudantes do segundo ano de medicina da Universidade do Porto, Eloisa Grossman e um grupo de amigos médicos trabalham para humanizar as consultas médicas, no Brasil. Mas, a partir das narrativas.



Segundo ela, conceitualmente, medicina e narrativa caminham juntas. Para enxergar além das aparências e ir mais além do que está inscrito no corpo, o médico precisa entrar no mundo do paciente, e “não apenas no mundo da doença”.

Para Grossman, diferente da história clínica, a narrativa produzida entre as quatro paredes do consultório deve levar em conta os medos, as dúvidas e o sofrimento da pessoa doente. “As pessoas expressam-se pelo corpo – no olhar, no toque, na fala. E, inclusive, pelo silêncio”. E isso exige dos profissionais de saúde saber olhar, ouvir e interpretar, diz.



Para substituir as “receitas prontas e universais”, o grupo defende uma educação dos sentidos e das subjetividades. “Sem essa aproximação com o mundo do paciente, o profissional vai lidar apenas com a doença e deixar de lado o ser humano que está diante dele, contando sua história”, explica a médica. A potência transformadora desse trabalho de formiga nas salas de aulas de medicina tem gerado interesse.



João Luís Barreto é um cirurgião-poeta ou um poeta-cirurgião. Na vida dele, as duas coisas são inseparáveis. Eloisa Grossman é minha companheira de escrita criativa – no curso, são dois alunos médicos. Nos cursos de escrita, já encontrei juízes, promotores, professores, psicólogos. Todos nós, nos passos dos primeiros homens, que se reuniam depois da caça, para contar histórias. Recuperar este saber, pode ajudar na cura dos nossos males, tanto quanto remédios.



Se não achei ainda um médico que escute as histórias das minhas dores, pelo menos boto no papel o que a doutora mandou para o ralo da pia, na sua asséptica, fria e distância profissional.