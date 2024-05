Levar na vida só o que vale a pena

Foto: Ariadne Araújo Máquina fotográfica dos anos 80 - ainda do tempo dos rolos de filmes - e suas lentes Canon

Na garagem, ainda muitas caixas fechadas. Resultado de uma vida de mudança de casa e de país. Olhava-as com um misto de curiosidade, receio e horror. Horror de coisa velha, imprestável, que se acumulam nas nossas vidas. Curiosa de abri-las. Receosa de guardá-las, outra vez, com aquela ideia que a gente tem: vai que um dia precisamos disso? Embora, até hoje, tenha vivido muito bem sem eles.

Apetrechada de prateleiras novas em folha, abri as tais caixas de papelão, ainda etiquetadas da última travessia de navio, pelo Atlântico. Asas de baratas e uma poeira fina estragaram o meu nariz e o meu humor. Fui, uma a uma, vencendo a curiosidade e o receio, na triagem. Achei potes de barro, vindos de Minas Gerais. Achei redes de varanda de croché, vindas do litoral do Ceará. Com armadores, inclusive – impossíveis de encontrar em Portugal e, acho mesmo, em toda a Europa.

Lençóis de casal e de solteiro amarelados do tempo, colchas de cama tamanho king, almofadas velhas e novas, um jogo de panelas, copos de vidro e talheres. Mais potes de barro. Cumbucas, cuias, cabaças, alguidares, vasos de plantas (de barro) e um guarda-chuva com os arcos quebrados. A pilha de lixo cresceu de um lado, quase até o teto. Do outro tudo lado, o reaproveitável – vai que um dia eu preciso dos meus potes de barro?!

Na atualidade de uma vida hoje em Portugal e amanhã (seja quando for) no Brasil, guardei, etiquetei e coloquei na prateleira, tudo o que tinha interesse. Conhecem este trabalho titanesco os estrangeiros e migrantes, como eu, que têm a sorte de uma garagem. Mas, o que fazer com uma máquina fotográfica dos anos 80, ainda do tempo dos rolos de filmes, e suas lentes Canon? Um tesouro esquecido que, vendido no mercado aberto, não vale mais que cem euros.

Subiu comigo para o quarto andar e ganhou espaço na sala. Não tem serventia prática. Complexa demais para limpar e testar funcionamento – além de comprar e revelar os rolos de filme. De enfeite, que para isto ainda presta. E, principalmente, em cima da mesa de centro, para contar histórias de viagens e de pessoas queridas – a única e real serventia dos objetos.

Nos potes de barro de Minas Gerais floriram lembranças. As redes colorem agora a casa atual, armadas na sala e nos quartos. Os lençóis lavados e cheirosos a lavanda, voltam à roda do dia a dia, para embalar sonos. Ou não. E, tendo subido com tudo isso, desci com outro tanto – que se escondia de mim no fundo dos armários e gavetas do apartamento. Pronto, 2024 pode enfim começar, eu disse.

Faço a triagem sempre que preciso colocar as ideias no lugar. Mexendo por fora, mexo por dentro. Resultou da limpeza esta crônica. A casa está mais bonita e arejada. A garagem impecável. Abriu-se na minha cabeça também espaço, cheirando a lavanda e a lavado - quem sabe um conto? Talvez seja isso, ficar um ano mais velha. Aprender a levar comigo só o que vale a pena. Já que os anos se acumulam, e estes não posso descartar.