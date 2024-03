Notas sobre relatos de insegurança no Aeroporto de Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES Fora da área nobre de Fortaleza, aeroporto gera a necessidade de deslocamento das tripulações para bairros onde existam hospedagem

Trazida a público pelo O POVO no último fim de semana, a insatisfação dos tripulantes dos aviões (pilotos e comissários) que circulam no Aeroporto Internacional Pinto Martins com a insegurança nos arredores do terminal expõe entendimentos equivocados sobre o local e foi respondida pela Fraport ao Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA).

Em ofício a que a coluna teve acesso, a concessionária do equipamento diz que "os relatos trazidos por V.Sa (o presidente do SNA, Henrique Wagner) evidentemente representam um problema de segurança pública do Estado do Ceará."

Os aeronautas endereçaram documento à administradora do aeroporto informando de "relatos alarmantes acerca de situações perigosas que estão ocorrendo nas imediações do estacionamento do aeroporto".

Eles apontam a ocupação do terreno ao lado do Atacadão - e pertencente ao Grupo Carrefour - com especial atenção sobre as ocorrências.

"Nos foi informado sobre a circulação de indivíduos em comportamentos suspeitos, tais como arrastões, principalmente durante o período noturno, o que tem resultado em significativa insegurança para os usuários do estacionamento", dizem os aeronautas. A área, no entanto - como informa a Fraport ao SNA no ofício - teve o conflito solucionado no ano passado, com participações decisivas da Justiça e do Governo do Ceará.

A concessionária afirma ainda que, "até o momento", "não recebeu nenhum relato por parte dos tripulantes sobre os assuntos abordados" e orienta os aeronautas a buscarem o amparo das "autoridades competentes". "Ademais, no que diz respeito à mendicância no estacionamento ou em qualquer parte da cidade de Fortaleza, evidente que se trata de responsabilidade do poder público", reitera.

Sobre os pontos levantados pelo SNA, ainda no sábado, 1º de março, a Polícia Militar respondeu ao O POVO enumerando a atuação de equipes 24h nos arredores do aeroporto e ressaltando a importância do boletim de ocorrência.

A presença de policiamento no aeroporto é, sem dúvida, inegável. A Polícia Rodoviária Estadual continua circulando entre o embarque e desembarque mesmo após a instalação de uma cancela pela Fraport. Da mesma forma agem os carros da AMC no local.

Mas a insatisfação com a segurança provida pelo estacionamento mais caro de Fortaleza é compreensível. E, como diz o código de defesa do consumidor, o que acontecer com os carros e os pertences guardados neles enquanto estiverem lá é de responsabilidade da empresa.

No entanto, a realidade que as tripulações vivem aqui é diferente da maioria das cidades com setor aéreo desenvolvido. O terminal está, por necessidades técnicas, em local afastado e sem fluxo constante de pessoas ou carros. Não há hotéis próximos ao Pinto Martins e o trajeto até a hospedagem passa por favelas da Capital.

Mas, diferentemente do que já foi observado em Rio de Janeiro e São Paulo, o trânsito entre o aeroporto e os locais frequentados pelos pilotos nunca foi interrompido por casos de insegurança.

Energia

Confirmado para os dias 10 e 11 de abril no Centro de Eventos do Ceará, o Intersolar Summit Brasil Nordeste vai ocupar um espaço de 5 mil m². A expectativa é atrair 100 empresas expositoras e 3 mil visitantes. Na mesma data, o congresso Intersolar Summit Brasil Nordeste contará com mais de 25 palestrantes, especialistas do setor e 500 congressistas.

Varejo

O relacionamento com a Geração Z, inteligência artificial e sustentabilidade estão na esteira das ações do varejo em 2024, aponta Mariana Carvalho, sócia da Ancar. A executiva esteve em Fortaleza ontem para compartilhar novidades e tendências apresentadas na 114º edição da NRF (National Retail Federation), em Nova York.

Liderança

Próximo do Dia Internacional da Mulher, o Supermercado Pinheiro aponta os resultados da cultura organizacional empregada na empresa: 60% dos cargos de liderança são exercidos por mulheres. Neste mês, a empresa ainda vai promover palestras sobre empoderamento feminino e ações de autocuidado para as colaboradoras.

45%

é a meta para superar o crescimento de vendas mensalmente do Terrazo Shopping para 2024. Inaugurado em julho de 2023, o centro de compras vem atingindo a marca de 32% na expansão das vendas. Ao todo, são 115 operações em atividade (65% da ocupação) hoje e a expectativa de inauguração do Terrazo Gourmet ainda neste ano, com a chegada de novos restaurantes.