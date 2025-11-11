Falida, Oi ainda tem 184,6 mil clientes no Ceará

Foto: Divulgação Empresa passou quase nove anos em processo de recuperação judicial

Sem condições de continuar em recuperação judicial, segundo indicou a 7ª Vara da Justiça Empresarial do Rio de Janeiro, a Oi deu início ao fim das operações que lhes restaram com a falência decretada, após quase nove anos de tentativa de se manter no mercado e depois de se desfazer da telefonia móvel, da rede de fibra óptica e dos data centers. Mas, no Ceará, ainda restam 184,6 mil clientes ativos.

A maioria absoluta (107,7 mil deles) são assinantes do serviço de telefonia fixa - um dos mais desvalorizados do mercado de telecomunicações brasileiros nos últimos anos devido ao desuso de aparelhos fixos e dos orelhões, que foram substituídos pelos celulares. Os 76,9 mil restantes são contratos de banda larga fixa, concentrados em Fortaleza.

No País, esse número salta para 8,1 milhões de contratos ativos. A maioria também é vista na telefonia fixa, em um montante de 4,2 milhões. Na banda larga fixa, a Oi detém 3,9 milhões de assinantes.

Leia mais Tecto inicia operação do maior data center de Fortaleza Sobre o assunto Tecto inicia operação do maior data center de Fortaleza

O constrangimento a que eles devem ser submetidos ainda não foi definido pela Justiça, mas é certa, no processo de falência, a transferência de todos os clientes para outras empresas em metodologia e prazos previamente programados e informados. Até lá, a companhia é obrigada a manter a operação.

Processo semelhante aconteceu quando o serviço móvel da Oi foi vendido para as concorrentes Claro, TIM e Vivo. Na prática, ao menos no Ceará, a saída da Oi equilibrou o mercado. Antes, Oi e TIM disputavam cliente a cliente a liderança local, acompanhadas por cerca de 5 pontos percentuais pela Claro e com a Vivo escalando seus 10% de fatia.

Tempos dos lançamentos das primeiras gerações de telefonia móvel do Brasil, quando investimentos robustos na rede e nos aparelhos foram feitos, a cobrança por qualidade era intensa e a disputa com players internacionais era acirrada. A falência da Oi é o fim de uma história de fracasso, na qual o projeto de uma grande telecom brasileira alimentou expectativas - pessoais e econômicas -, porém, culminou em decadência e confusão.

Leia mais Fortaleza é o 4º maior mercado de data centers do Brasil

Plano do governo ameaça posição de Fortaleza como hub de cabos submarinos Sobre o assunto Fortaleza é o 4º maior mercado de data centers do Brasil

Plano do governo ameaça posição de Fortaleza como hub de cabos submarinos

A Sefaz e os data centers

Não há qualquer objeção do Estado do Ceará aos pleitos do setor de data center quando o assunto é isenção fiscal, assegurou o secretário estadual Fabrízio Gomes (Fazenda). As empresas do setor, agora, pressionam o Conselho Nacional de Política Fazendária - composto pelos secretários estaduais da Fazenda - para obter desonerações em impostos estaduais na instalação dos empreendimentos.

Foto: FÁBIO LIMA Fabrízio Gomes Santos, secretário da Fazenda do Ceará

Em resposta a esta coluna, Fabrízio explicou: O segmento de data centers é um segmento muito importante para o Ceará. O Estado tem diversas vantagens competitivas em relação aos outros entes federados e a Secretaria da Fazenda tem um posicionamento de tomar cuidado com qualquer proposta de convênio que seja levada ao Confaz para que a gente estude e não tenha nenhum prejuízo. Então, não existe uma negativa. A gente só tem analisado com calma cada convênio. A Secretaria da Fazenda do estado do Ceará está sempre atenta a esses cálculos para que a gente possa impulsionar cada vez mais o segmento de data centers aqui no estado. Tenho tido discussões constantes com diversos players desse mercado para que a gente possa consolidar no estado investimentos importantes. Que tragam crescimento econômico e crescimento da renda do Estado.

Conexões

A Gol comemora os dois novos voos diretos que conectam Fortaleza a Montevidéu (URU) e a Foz do Iguaçu (PR). Na próxima semana, executivos da companhia estarão na capital cearense para o lançamento oficial dos voos. O anúncio foi feito no meio do ano pelo governador Elmano de Freitas (PT), com previsão de operação que se confirma em 29 de novembro.

Os dois trechos são inéditos e aumentam a expectativa por uma maior movimentação no Aeroporto de Fortaleza a partir do fim deste ano.

1,45

bilhão de reais é a projeção da Construtora Colmeia em valor geral de vendas nos próximos anos, a partir de 12 áreas em Fortaleza (CE), Aquiraz (CE), Natal (RN) e Manaus (AM). A expectativa é lançar mais 2.039 novas unidades que se somam às 16.979 construídas ao longo dos 45 anos da empresa, completados em 2025.

1,5

milhão de reais está sendo investido pela cearense Couro Fino no plano de expansão que envolve uma nova loja no North Shopping Maracanaú recém-inaugurada e uma nova unidade no Grand Shopping Messejana ainda neste ano. Com as operações, a meta é crescer 15% em 2026.