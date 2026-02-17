Transnordestina amplia operação e dá protagonismo ao Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES Movimentação de cargas entre o Ceará e demais estados demonstra força da economia local

Mal completou dois meses de operação comissionada ontem, 17 de fevereiro, a Transnordestina já ampliou a lista de produtos transportados e estendeu as operações para negócios no Sertão do Araripe. Com isso, antes mesmo de ter os 1.206 km de extensão concluídos, já possui atividade nos três estados percorridos pela ferrovia: Ceará, Pernambuco e Piauí. A promessa de reconfiguração da economia do Nordeste se cumpre e os cearenses devem ser os protagonistas neste momento.

O atestado de personagem principal desta história ao Ceará está nos fatos. Os grãos de milho e sorgo piauienses foram os primeiros a embarcar nos vagões em 17 de dezembro de 2025 com destino a uma agroindústria cearense, viabilizando a primeira carga movimentada nos 580 km concluídos entre Bela Vista (PI) e Iguatu (CE). A TLSA, responsável pelo projeto e operação da ferrovia, ainda fez a mesma operação com outros 20 vagões de grãos em janeiro e, nesta semana, está programado um transporte de mil toneladas de milho no mesmo percurso.

Ainda em fevereiro, a entrada do calcário agrícola - usado na agricultura para equilibrar o pH do solo - produzido no Sertão do Araripe para a lista de produtos deu mais força à Transnordestina e ampliou a influência da economia cearense na Região. Dia 10, o primeiro carregamento de 880 toneladas do produto entre Ouricuri (PE) e Bela Vista do Piauí marcou o início da nova carga.

Leia mais Ceará atrai duas novas indústrias de beneficiamento de rochas Sobre o assunto Ceará atrai duas novas indústrias de beneficiamento de rochas

Já no dia 11, uma carga de 500 toneladas de gipsita - aplicada nas correções de solo para plantio, mas também na fabricação de gesso e cimento -, deu início a uma nova carga entre Trindade (PE) e destino a Abaiara (CE). Mais do que isso, sinaliza outra promessa em vias de realização pela Transnordestina: o benefício direto ao agro nordestino.

"Estas operações de milho e calcário agrícola serão feitas de forma conjunta e se tornarão permanentes ao longo de 2026. Já há outros transportes previstos para as próximas semanas e a perspectiva é que este movimento seja contínuo, consolidando a ferrovia como opção logística na região", afirmou a TLSA à esta coluna.

Pecém e terminais

Os negócios fechados entre os piauienses e os pernambucanos com os cearenses demonstram como a economia da Região deve ser canalizada para o Ceará. Mas a explicação para o grande peso do Estado está em outro modal logístico: o marítimo.

Leia mais Pecém é autorizado a operar supernavios de 366 metros Sobre o assunto Pecém é autorizado a operar supernavios de 366 metros

É o Porto do Pecém o principal equipamento para dar força ao Ceará na Transnordestina. Com a mudança no projeto, há cerca de quatro anos, os trilhos que levavam Eliseu Martins (PI) a Suape (PE) tiveram o andamento paralisado e o Pecém se tornou a única ponta de importação e exportação diretamente conectada à ferrovia.

A expectativa da circulação de insumos e de produtos de e para indústrias, agronegócio e comércio deram tração aos projetos instalados no Ceará. Não à toa, dos dez terminais logísticos programados pela TLSA, seis estão no Estado.

Maranguape na linha do trem

Maranguape, por exemplo, já se movimenta para viabilizar a construção do centro logístico projetado para o município. Dentre os seis, é o único localizado na Região Metropolitana de Fortaleza e deve converter a movimentação de cargas na área para a ferrovia. Além disso, conecta o município a 53 cidades brasileiras.

É a chance de o município retomar um protagonismo no Ceará não visto desde que Maracanaú se emancipou e o maior parque industrial do Estado, à época, ficou de fora do território maranguapense. De olho nisso, o prefeito Átila Câmara (PSB) esteve reunido com o Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, que mediou reunião com Ismael Trinks, presidente da TLSA.

A expectativa é replicar modelos promissores como os observados em Iguatu, onde o terminal logístico já deve operar em maio deste ano, e Quixeramobim, que se desenha para ser o primeiro porto seco conectado à Transnordestina.

