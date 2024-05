O sol da esperança no caos da enchente

Foto: Rodrigo Carvalho/O POVO Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza

Desolador o cenário da tragédia no Rio Grande do Sul debaixo d'água. Entre tantas histórias de solidariedade, a do morador que decidiu permanecer em casa para protegê-la, enquanto esposa e filha iam para um abrigo. Situação piora e ele, sozinho, dorme em tábuas sobre a água gelada. Sem comida, busca ser resgatado. Voluntários e profissionais corajosos e compassivos o encontram e o encaminham a um abrigo, sem que saiba onde estão esposa e filha. Homens e mulheres sensibilizados o ajudam e ele, feliz, as encontra.

Carretas saem do Ceará percorrem 4,2 mil km de rodovias, levando doações a quem precisa (água potável, alimentos, rações, produtos de higiene pessoal); Governo do Estado envia equipe de bombeiros. Da Paraíba, partem itens prioritários para urgente socorro: roupas íntimas para adultos e crianças, material de higiene pessoal, rações para animais de estimação. Da Bahia, roupas guardadas, sapatos esquecidos, água, escovas de dente e absorventes encaminhados. Muitas doações por PIX e outras tantas, de toda parte do país.

O Portal g1 anuncia: "O Brasil e a solidariedade: a impressionante capacidade de mobilização de brasileiros diante de tragédias como a do RS, que provocou muita dor, mas também gerou uma imensa mobilização, salvando vidas". A revista Veja estampa: "Contra os efeitos da tragédia no RS, inédita 'rede do bem' mobiliza o país - voluntários atuam nas mais diversas frentes de ajuda". Correio Brasiliense: "Rede de solidariedade por vítimas de enchentes no RS se espalha pelo país - mobilizações garantem cobertores, água, roupas e itens de higiene para ajudar a população vulnerável no estado". Por aí vai.

Se assistimos à comovedora situação dos gaúchos frente às enchentes cruéis, jamais vimos tanta empatia, tanto desprendimento. Uma onda de amor ao próximo contagiante. Do menor ao maior, nos sensibilizamos, fazendo e orando. Água inundando tudo, catástrofe se ampliando, necessidades se avolumando e a gente operosa a derramar auxílio em favor de quem, acima de tudo, precisava sentir-se abraçada.

Há sempre uma consequência positiva em meio ao caos, acentuando a nossa viva humanidade. No popular, "Quando Deus tira os dentes, Ele alarga a goela". Seja assim sempre.