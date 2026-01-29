Transporte público para todos. "De grátis!"

Foto: Domingão Tarifa Zero: número de passageiros em ônibus cresce 35% em SP

Propor Tarifa Zero não é remeter apenas à gratuidade, mas à justiça social, em primeiro lugar. Experimentei isso, tão logo cheguei a Fortaleza, egresso de Maranguape. Brochote ainda, pegava diariamente quatro ônibus (Viação Santa Cecília) - de casa pro trabalho e do trabalho pra casa. Eu, liso - no ponto de passar o verniz, tendo de me virar para arrumar o dinheiro das passagens...

Falar de Tarifa Zero é também falar de cidades funcionais, de uma nova forma de pensar a mobilidade urbana, de aquecer as vendas no comércio. Caucaia já faz isso, ao garantir transporte gratuito para toda a população - comércio comprovadamente incrementado. Maracanaú segue caminho semelhante, com mais de 70% dos usuários isentos de pagamento. Ambas mostram que, quando há vontade política, é possível mudar a rota. Todos ganham.

Falar de Tarifa Zero é, ainda, falar de vidas preservadas. Em Fortaleza, mais de 25 mil motocicletas foram emplacadas só em 2025. No total, são mais de 415 mil motos na capital. O risco de morte em uma moto é 200 vezes maior que em um ônibus, segundo estudo da Bloomberg e Vital Strategies. O custo dos acidentes recai sobre o sistema de saúde, sobre o SUS, sobre as famílias.

Nesse cenário, defender a Tarifa Zero - exclusiva para o Centro de Fortaleza, entre 8h e 16h - é agir com racionalidade. É nesse horário que o transporte pode ser democratizado sem sobrecarregar o sistema. Antes e depois disso, o vale-transporte entra em ação. E por que o Centro? Porque é o maior polo comercial do Estado, para onde convergem milhares de pessoas diariamente. Centro que tem de um tudo.

É medida que ajuda a tirar motos das ruas, reduz acidentes, lotação nos hospitais e as consequentes aflições de quem fica em casa à espera do ente querido. Também contribui com o direito de todos ao acesso à cidade, ao trabalho, ao consumo. Tem valor social, humano e, sim, econômico. É simpática, resguarda o sagrado direito de ir e vir.

A Tarifa Zero deve ser vista, pois, como política pública inteligente, que conecta mobilidade, saúde, economia e cidadania.