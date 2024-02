A recente operação da Política Federal contra uma suposta organização criminosa que operava no âmbito da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) lança luz sobre questões espinhosas. A existência da chamada "ABIN paralela nos obriga a pensar sobre as consequências desse fato político para a saúde da atividade de inteligência e a sua relação com a democracia. Desde 2019 a questão da "ABIN paralela" ganhou atenção da mídia. Inclusive, em reunião presidencial que se tornou pública por ordem do STF, o ex-presidente Bolsonaro criticou os canais formais de coleta e produção de inteligência, dando a entender que possuía meios alternativos para esse fim. Pois bem, o que então a Polícia Federal traz de novidade sobre esta questão?

Primeiro, a ação da PF sinaliza para a existência de um robusto conjunto de provas a sustentar a hipótese de uma organização criminosa a engendrar membros da Abin, PF, membros do Executivo Federal e filhos do ex-presidente. Segundo, as investigações apontam que não apenas servidores da ABIN estavam envolvidos, como também militares e pessoal do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Por fim, a participação de filhos do ex-presidente, e possivelmente do mesmo, denotam um esquema de espionagem interna, ilegal e difundido. Entretanto, como esse esquema, ilícito por natureza, chegou a este ponto e qual o seu impacto para a democracia brasileira?

A Abin nasce como uma tentativa de prover a Presidência da República com um órgão apto a coletar dados e a produzir inteligência para assessorar os tomadores de decisão. A rigor, não existe nenhuma contradição entre a atividade de inteligência e uma democracia saudável. Nesse sentido, a Abin buscou se distinguir do antigo Sistema Nacional de Informações (SNI) da ditadura militar, órgão máximo de espionagem interna e perseguição de opositores do regime.

O leitor deverá observar que estas são duas propostas completamente diferentes. Assim, a se comprovar a existência de uma "ABIN paralela" têm-se na prática a corrupção dela em uma espécie de SNI, ilegal e um risco a democracia. No entanto, cabe indagar a razão de, mesmo com tantas evidências públicas sobre esse perigo, porque a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI) do Senado nada fez para salvaguardar a correta prática da atividade de inteligência e o respeito à democracia? Onde estiveram os demais mecanismos de controle interno e externo para evitar esse desfecho? Afinal, perguntar não ofende.