Apesar de o Brasil ter exibido nos últimos anos uma relevante redução na taxa de homicídios, o Brasil está longe de ter uma situação confortável no campo da segurança pública. Inclusive, este tema, que tradicionalmente ficou de fora dos holofotes da agenda política de Lula e do PT, é hoje central para a avaliação e popularidade do presidente. Contudo, em que medida a nossa longa crise de segurança pública não evoluiu para uma crise de segurança nacional?

Dados recentes apontam que apesar do protagonismo do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV), mais de 70 facções do crime organizado disputam o domínio e controle dos presídios ao redor do Brasil. Na prática, PCC e CV realizam alianças com facções locais e regionais para facilitar os seus negócios. Mais do que isso, constroem o elo entre dinâmicas criminais locais com o crime transnacional. Essa é uma realidade de oprime e vítima milhares de brasileiros ano a ano, mas qual a ameaça para o Estado brasileiro? Se o leitor tiver dificuldade em imaginar, não precisa ir muito longe: lembre da mais recente crise de segurança no Equador. A ameaça é de outra natureza, de uma crise de segurança nacional.

Muito além de um problema criminal, o crime organizado se estabelece como uma ameaça ao Estado brasileiro em um duplo movimento, interno e externo. No primeiro, ao invés de intencionar tomar o controle direto, o crime organizado busca ser transversal ao Estado, corroendo as suas estruturas e penetrando suas instituições. Notícias recentes informam da possível contaminação em legislativos municipais e estaduais, tal como em prefeituras. Some-se a isso a nebulosa relação entre o direito a ampla defesa e o modus operandi entre advogados e líderes de facções. No campo externo, grupos como PCC e CV se relacionam com organizações lícitas e ilícitas de países fronteiriços como também de outros continentes, facilitando o escoamento de drogas, madeira, ouro e facilitando a entrada ilegal de armas, outras drogas e contrabando. Diante desse cenário, o que fazer?

Um dos primeiros passos para mudar esse quadro consiste em reconhecer que a natureza da crise que o Brasil vivencia ultrapassou a esfera criminal, mas coloca em risco a existência de um Estado soberano, livre e democrático. O combate ao crime organizado só será efetivo como parte de uma grande estratégia de segurança nacional que coordene todos os instrumentos de estado e da federação. Estará o Governo Federal à altura de liderar essa tarefa?