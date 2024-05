A Tragédia Ambiental do RS e a Crise do Sistema Político Brasileiro

Maio de 2024 marca o ponto culminante das diversas tragédias ambientais vividas no Brasil nos últimos anos. De Brumadinho a Mariana, de Petrópolis ao litoral Norte de São Paulo, deveria ser evidente que o poder público falha em proteger o meio ambiente e que a natureza começa a reagir. Secas na região amazônica, queimadas no Pantanal e chuvas torrenciais no Sul do Brasil deveriam ter acendido o alerta de que a conta dos desmandos e omissão chegou. Deveria estar evidente que a segurança ambiental é um desafio inescapável ao Brasil do futuro, mas também do presente.

Todo esse quadro ganha contornos mais críticos com a tragédia ambiental no Rio Grande do Sul (RS). O evento climático extremo que acometeu o estado produziu um choque no sistema político. Contudo, o que deveria ser a hora de mostrarmos união de esforços, liderança e coordenação de uma resposta eficiente, tivemos relevado o retrato da crise de nosso sistema político em três atos.

Primeiro ato, a ação da União buscando ao apoiar o Rio Grande do Sul de forma emergencial, destacando Ministro de Estado para a função. Destacou-se também a ativação de comando conjunto por parte do Ministério da Defesa, que é, em grande parte, o braço operacional da União em esforços de assistência humanitária e alívio de desastres. Não obstante o apoio prestado, choques entre competências, prioridades e oportunidades políticas mediaram a relação entre o governo do Estado, prefeituras e a União. Segundo ato, a atuação do Congresso.

Fragmentada sob as lideranças dos Presidentes da Câmara e Senado, vimos ainda maior descoordenação pela profusão de projetos e disputas por recursos e destinação de emendas para o estado combalido. Nem no contexto de crise parlamentares se ausentaram de inserir "jabutis" em projetos de auxílio. Terceiro ato, e não menos importante, o fantasma da polarização política. A politização da tragédia e de sua solução é a cereja do bolo na composição de um quadro em que deixa claro a perda de protagonismo do Executivo Federal em não apenas iniciar agendas, mas de liderar, inclusive no contexto de severas crises em território nacional.

Assim, no contexto de um Orçamento Federal carimbado, em que parte das verbas discricionárias são abocanhadas para emendas parlamentares, quem comandará a reconstrução do estado? Quem liderará a resposta preventiva contra futuros desastres a ocorrer no país? Ou solucionamos as disfuncionalidades de nosso sistema político ou a conta futuro será ainda mais amarga. n