Trump, o Brasil e o STF: 2026 já começou

Na última semana, o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu uma nota no X (antigo Twitter), na qual condena possíveis desrespeitos à soberania dos Estados Unidos e a valores democráticos, em particular à liberdade de expressão, por parte de autoridades brasileiras. O que poderia ser apenas uma farpa de um órgão setorial do Departamento de Estado ganhou contornos de uma rusga diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Longe de ser apenas algo episódico, o evento sinaliza uma dor de cabeça para o governo Lula até 2026.

É notório que um segundo mandato de Trump teria, nas questões de liberdade de expressão e soberania. Além de serem valores constitucionais dos Estados Unidos, entende-se que a atuação das grandes corporações de tecnologia (big techs) pressiona pela liberalização do setor e pela queda de regulações que constrangem seus lucros. Nas relações euro-atlânticas, o vice-presidente J.D. Vance fez um discurso na Conferência de Segurança de Munique acusando os europeus de censurar posições políticas e limitar a liberdade de expressão. Se isso ocorreu entre os EUA e seus aliados mais próximos, seria de se imaginar que, nas Américas, a situação não seria diferente. Dito e feito.

A atuação internacional e a interferência dos Estados Unidos sob o signo da defesa da liberdade de expressão e da liberdade política têm ao menos dois níveis no caso brasileiro. Primeiro, a disputa entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e empresas como o X, de Elon Musk. Segundo, a continuação da disputa política entre o governo e os bolsonaristas, que, com a vitória de Trump ou com o derretimento da aprovação do governo, ganham fôlego renovado com vistas a 2026.

E é aí que estão os componentes mais relevantes desse imbróglio. Tanto o governo Lula, talvez pressionado por alas ideológicas e/ou por ministros do Supremo, reagiu à nota em um tom que convida a uma escalada da crise, quanto os bolsonaristas que se apoiam no exterior - às vezes às custas de recursos públicos - para provocar intervenções externas contra o interesse nacional.

Em ambas as direções, perde o Brasil por não compreender as mudanças tectônicas na geopolítica global promovidas pelo incipiente segundo mandato de Trump. Infelizmente, a disputa entre petismo e bolsonarismo ainda arrasta o Brasil a infortúnios em que quem só perde é o país.