Governo desapropriará áreas para obras no Ceará

O Governo do Ceará vai realizar três ações de desapropriação no Estado de áreas para a realização de obras hídricas e via paisagística. As medidas vão impactar pelo menos nove municípios.

A primeira se refere a uma área de 21,6 mil hectares para implantação da barragem Poço Comprido.

O açude é esperado desde a década de 1980 e permitirá o reforço ao suprimento hídrico no município de Santa Quitéria, que tem o pleito de mais água engrandecido após o retorno do projeto da exploração de fosfato e urânio na região, devido à promessa de água para a empresa ante a necessidade dos cidadãos. Também entram messa desapropriação as cidades de Hidrolândia e Varjota.

A segunda abrange área total de 58,32 mil hectares nos municípios de Barro, Mauriti, Brejo Santo, Jati e Penaforte.

Será para implantação dos Sistemas de Abastecimento de Água do Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf) com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional.

Por último, serão desapropriados 1,35 km de extensão e a área de 5,39 hectares em Pacoti para implantação da faixa de domínio da Rodovia CE-253 (Via Paisagística do Rio Pacoti), cuja abrangência envolve o trecho compreendido entre CE-062 e o entrocamento da CE-065.

Em todos os casos, caberá à Procuradoria-Geral do Estado, por meio da Comissão Central de Desapropriações e Perícias da Procuradoria do Patrimônio e do Meio Ambiente proceder, por via administrativa ou judicial, as desapropriações.

As despesas partirão da conta do Tesouro do Estado do Ceará. Com exceção da obra do Pisf, que será por meio da União.

Projeart

A Projeart completou 31 anos no sábado, 13, com a expectativa de finalizar as obras da terceira fábrica no 1º semestre de 2024. A previsão triplicar a capacidade produtiva.

Atualmente são cerca de 430 empregos na obra. A expectativa é de 530 empregos diretos quando a fábrica funcionar em capacidade total.

"Pretendemos ser a maior referência no mercado de construção em estruturas metálicas", diz André Ribeiro, diretor de Negócios da Projeart.

Conat

O Contencioso Administrativo Tributário (Conat), vinculado à Sefaz-CE, empossará hoje novos integrantes do Conselho de Recursos Tributários (CRT) para o biênio 2024-2025.

A cerimônia será às 14h, no Auditório da Sefaz, na avenida Alberto Nepomuceno, nº 6.

O conselho do Conat é composto por representantes dos contribuintes, por meio das entidades de classe, e servidores da Receita estadual.

O presidente do Conat, Vitor Hugo Morais, será reconduzido ao cargo.

Balanço

A Kroma Energia divulgou balanço com o resultado de entreda de cerca de 1,8 gigawatts (GW) de energia em 2023.

Atualmente a empresa possui 4,6 GW em projetos de energia e mais de 500 unidades de consumidores que estão sob sua gestão no Mercado Livre.

Para 2024, de acordo com o CEO da empresa, Rodrigo Mello, inicia-se a operação do complexo São Pedro e Paulo, que fica no município de Flores (PE).

O empreendimento contou com investimento de R$ 355 milhões e tem capacidade para fornecer 101 megawatts-pico (MWp).

Ainda há obras do Complexo Arapuá (capacidade instalada de 500MWp - sendo 250MWp na primeira etapa), em Jaguaruana, sob um investimento de R$ 1,7 bilhão.

Estação Científica em Jeri

Foto: FCO FONTENELE A ideia é fixar a taxa de turismo em R$ 41,50 por pessoa para permanência de 10 dias em Jericoacoara

A Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara formalizarão nesta sexta-feira, 19 de janeiro, a doação de um terreno de 5.648,36 m².

O espaço receberá a construção da estação científica da UFC na vila de Jericoacoara, a 298 quilômetros de Fortaleza.

A solenidade de assinatura do termo de doação ocorrerá às 10h, na Câmara Municipal de Jijoca, na avenida Jericoacoara, 474, no Centro de Jijoca de Jericoacoara.

Há três semanas, inclusive, O POVO relatou que o legislativo municipal já havia aprovado o projeto de lei que autorizava a doação, após o Conselho Universitário (Consuni) da UFC referendar o recebimento, em 15 de dezembro.

A estação científica ficará dentro da Vila de Jericoacoara e a cerca de 300 metros ou cinco minutos de caminhada da faixa de mar.

O imóvel a ser usado é o antigo mercado público de Jericoacoara, desativado há mais ou menos uma década.



