Conheça a produção de uvas e vinhos no Ceará, na serra da Ibiapaba

Foto: Tiago Ramos/Terroir Romano/Divulgação Uvas cultivadas na serra da Ibiapaba

A região da Serra da Ibiapaba é um importante polo de produção agrícola, representando 44,3% do que se produz no Estado.

É nessa região, em Ubajara, que o empresário Tiago Romano tem uma área de 9 hectares onde fez o primeiro experimento em setembro de 2022 e hoje já se encontra com uvas viníforas no pé.

A ideia é produzir vinho e também estimular o enoturismo, com a implantação de uma vinícola e abertura de um hotel na mesma propriedade.

Para viabilizar esse empreendimento, Tiago fez um aporte financeiro no montante de R$ 1,5 milhão.

No que tange ao aspecto da tecnologia de plantio Tiago vem recebendo, há 2 anos e meio, consultoria especializada para concretizar seu projeto.

Ele relata que tudo começou no período da pandemia, que foi difícil para o comércio e, durante um banho de chuva, teve a ideia de cultivar a fruta nos moldes que viu durante viagens à Europa, Canadá e Chile - a maioria em modelos pequenos de plantio.

"Fiz os levantamentos do que eu já tinha, trouxe os especialistas do Sul para confirmar o que até então era achismo. Posteriormente, pegamos toda a tecnologia já desenvolvida pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) E dentro desse estudo escolhemos sete cultivares", explica o empresário.

A lista de uvas que vão dar cor e gosto à marca Terroir Romano engloba as tintas Shyrah, Cabernet Sauvignon, Malbec, Cabernet Franc, Pinot Noir, além das brancas Chardonnay e Moscato Giallo.

Outro detalhe é que Tiago frisa que os hectares têm parte da área preservada, ou seja, não devastada.

"Montamos projeto em equilíbrio total com a natureza, além do cultivo ser manual, com foco na qualidade das uvas, gera mais empregos. Montamos a estrutura do parreiral com madeira de Sabiá E não de eucalipto. Peguei Sabiá em um plantio licenciado próximo aqui do parreiral."

Dentre os desafios de cultivo, ele cita a mão de obra ainda não qualificada e as uvas Pinot Noir e Chardonnay.

"Elas requerem um cuidado especial, mas estamos fazendo o processo de adaptação dessas duas", detalha, acrescentando também que teve de trazer alguns insumos de fora.

Dos cuidados a se manter, a maior preocupação é com relação ao aparecimento de fungos. Com o mercado, se junta ainda a possibilidade de uma rota gastronômica na serra.

"No futuro a gente vai processar e fazer vinho aqui. Mas agora essa uva vai ser colhida à noite, levada em câmara fria para Petrolina (PE) e lá vamos vinificar os primeiros vinhos", complementa Tiago, que pensa em uma precificação de R$ 90.

O consumo inicial do vinho vai se dar de forma local em restaurantes e hotéis da região e pelos turistas que irão conhecer os parreirais.

Em suma, o calendário de todo o projeto prevê colheita das uvas no fim deste mês para em julho, nas férias, iniciar a visitação já com o vinho pronto, aproveitando também a área para eventos. Já o hotel é estimado para o fim de 2025.

Lide Ceará

O primeiro almoço-debate do Lide Ceará em 2024 vai abordar o tema governança corporativa com Janete Vaz, cofundadora e vice-presidente do Conselho do Grupo Sabin.

O encontro será amanhã, 24, às 12 horas, no Hotel Gran Marquise, exclusivo para membros associados do Lide Ceará.

"Conheceremos um dos modelos de governança mais admirados do Brasil, que é o do Sabin", comenta Emília Buarque, presidente do Lide Ceará.

Gerdau

A Gerdau completou 123 anos no dia 16 de janeiro. Fundada como uma fábrica de pregos em Porto Alegre (RS), hoje tem plantas em Maracanaú e Caucaia, no Ceará, e se tornou a maior empresa brasileira produtora de aço, uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo.

Conta com mais de 36 mil colaboradores no mundo. No Brasil, também produz aços planos, além de minério de ferro para consumo próprio.

Nova Duna

Duna Uribe, ex-diretora executiva Comercial da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S/A), assumiu um novo desafio com um parceiro do Ceará.

Depois de seis meses de parada para se voltar à família e estudos, após os quatro anos que ela passou no cargo no Estado, seu novo desafio é a transição energética pela Port of Rotterdam, na Holanda.

Ela se juntou ao time de Novos Negócios & Portfólio como gerente de Negócios Sênior.

No cargo, irá desenvolver oportunidades de acordos, conectando novas infraestruturas a energia renovável e mirando a descarbonização do porto. No Porto do Pecém, ela iniciou as atividades em 2002 e saiu em 2023.

Cerapió começou!

Evento já movimenta o turismo da praia do Cumbuco Crédito: João Dijorge/Cerapio/Divulgação

A largada promocional do Cerapió começa na tarde de hoje na praia do Cumbuco, em Caucaia.

Para o evento, desde sábado que a organização desta 37ª edição iniciou a montagem da estrutura que vai receber participantes de 22 estados brasileiros e três países europeus.

"Esse ano, estamos com cerca de 400 participantes em diversas modalidades, incluindo carros, motos, bikes, UTVs e quadriciclos", afirmou a diretora administrativa do Cerapió Flávia Moreira.

Conforme a organização, essa movimentação torna a cidade a capital nacional dos esportes off-road por três dias.





