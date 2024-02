Projeto de hidrogênio verde da EDP no Ceará avança

Foto: Samuel Setubal Térmica tem planta piloto de H2V instalada no mesmo site

O projeto de hidrogênio verde (H2V) da EDP no Ceará conseguiu mais um avanço. É que a empresa recebeu aval da Secretaria de Transição Energética e Planejamento do Ministério de Minas e Energia (MME) para se ligar à rede de energia do Brasil.

Em suma, é um primeiro aceite para acesso à rede básica do Sistema Interligado Nacional (SIN), a partir de estudo apresentado de conexão do Projeto H2 - Pecém - 500MW Phase, localizado no município de São Gonçalo do Amarante, de propriedade da empresa Porto do Pecém Geração de Energia S.A, subsidiária da EDP.

Segundo a aprovação da Secretaria, o estudo atende aos critérios de mínimo custo global de interligação e reforço nas redes, além de estar compatível com o planejamento da expansão do setor elétrico para um horizonte mínimo de cinco anos.

Para que a ligação seja feita, deverá haver ampliação do pátio de 230 kV na subestação Pecém II. Para se ter ideia, redes com tensões iguais ou superiores a 230 kV são denominadas de redes em Extra Alta Tensão, também conhecidas como redes básicas de transmissão.

Com a ampliação do pátio haverá a entrada da linha em 230 kV, com as adequações e conexões associadas.

A pasta do MME ainda detalha que é necessária a construção da linha de transmissão em 230 kV, circuito simples, com aproximadamente 2,5 km de extensão, conectando o barramento de 230 kV da nova subestação H2V à subestação Pecém II na rede básica.

Ou seja, um novo pátio de transformação deverá ser construído, para a nova subestação H2V e conexões. A previsão é para até 31 de dezembro de 2032.

Vale ressaltar que o aval ainda é preliminar, pois a Secretaria frisa que o acesso ao SIN deve ainda precisar de parecer do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e de autorização expedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Procurados pela coluna para comentar a importância do projeto, a Companhia do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S/A) comunicou que o projeto é da EDP e que fica a cargo da empresa tecer detalhamentos. Já a EDP informou que não iria se pronunciar sobre o assunto.

Já Luis Carlos Queiroz, presidente do Sindicato das Indústrias de Energia do Ceará (Sindienergia), frisa que esta fase denota "um passo firme", de compromisso da EDP com o sistema elétrico nacional a partir do projeto de H2V. Para ele, a secretaria do MME iniciou o relógio para que essa carga esteja existente dentro do Porto do Pecém com hidrogênio verde.

Vale lembrar que foi em janeiro de 2023 que houve o lançamento oficial da planta de produção da EDP como parte do projeto de Pesquisa & Desenvolvimento Pecém H2V.

Quando do anúncio, a empresa já havia gerado na unidade, em dezembro de 2022, a primeira molécula de hidrogênio verde do País.

Energia

Ante a previsão da Aneel de alta de 5,6% na conta de luz do brasileiro, a cearense 9Energia projeta chegar a 5 mil usuários ao fim de 2025, entre unidades comerciais e residenciais, no Ceará.

A empresa trabalha na modalidade por assinatura, que promete uma economia de aproximadamente 15% nas contas de energia, sem a necessidade de investimentos.

Investidores como a Suno Asset e a Aggreko fizeram aportes na empresa cearense.

G-20 no CE

O Governo do Ceará já se prepara para receber encontro do G-20, previsto para iniciar em junho. Para isso, instituiu grupo de trabalho para planejar as ações que possibilitarão a realização das reuniões, em Fortaleza.

Além de representantes das secretarias do Estado e dos ministérios do Governo Federal, o grupo contará com representante da Fraport, da Prefeitura de Fortaleza; da ABIH-CE/rede hoteleira. O trabalho dos membros não será remunerado.

Mercado veg

À coluna, a EscolhaVeg, programa da ONG Mercy For Animals no Brasil, lista tendências do mercado baseado em plantas (plant based) para 2024.

De acordo com estudo da Ipsos, as percepções do público brasileiro em relação à alimentação saudável passaram por mudanças.

Uma das tendências é justamente o crescimento do público flexitariano, que baseia a sua alimentação nos vegetais, podendo comer carne, mas evitando.

Segundo o levantamento, cerca de 22% das pessoas brasileiras seguem essa dieta, que busca reduzir o consumo de alimentos de origem animal.

Além disso, mais de 40% indicam ter alguma forma de restrição à proteína animal, incluindo grupos que se identificam como flexitarianos, vegetarianos, ovolactovegetarianos e pescetarianos.



