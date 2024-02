Recebíveis cresce como alternativa para o acesso ao crédito

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Rotativo do cartão segue entre as modalidades mais caras de crédito

A antecipação dos valores a receber de uma venda realizada ganha força nas pequenas e médias empresas (PMEs) como acesso ao crédito.

A ideia é utilizar o chamado recebível para ampliar capital de giro, equilibrar fluxo de caixa e realizar investimentos no próprio negócio.

E os formatos podem ser vários, como boletos, duplicatas, NFs, recebíveis de cartão de crédito e débito, por exemplo.

O cenário é retratado em pesquisa inédita da Serasa Experian, revelando que 45% das 522 PMEs questionadas citam, entre os principais benefícios, menores taxas de juros ante outras modalidades de crédito.

Além disso, 43% delas frisam melhoria no fluxo de caixa e 40% indicam acesso ao crédito sem necessidade adicional de endividamento e 38% a maior simplicidade na contratação.

Destrinchando melhor onde os empreendedores aplicam os valores antecipados, 22% dos pesquisados disseram que o principal ponto é ampliar capital de giro.

Depois vem equilibrar fluxo de caixa (21%) e investir no próprio negócio (20%). Já a compra de matéria prima representa 12% desse total, embora pesquisas realizadas pela Serasa Experian mostrem que 76% do investimento de uma PME é para esse fim.

Além disso, o gasto mais utilizado é com pagamento de fornecedores, mas não há uso para compra de insumos.

Para Marcia Usami, portanto, "o empreendedor já tem certa familiaridade com a antecipação, mas ainda há espaço para crescimento."

Vazamento

O Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de Dados Pessoais (Sigilo) e o Ministério Público Federal atuam em ação que pode levar a Serasa a indenizar 223 milhões de brasileiros com R$ 30 mil cada.

O caso tramita desde 2021, quando o Sigilo denunciou a Serasa de ter vazado junto a terceiros as informações pessoais de brasileiros.

Os dados pessoais referem-se à definição de perfis para futura comercialização.

Chatbots

RD Station Conversas por Tallos promove workshop gratuito sobre como estruturar campanhas de mídia paga integradas a Chatbots.

Será hoje, dia 20 de fevereiro, às 18h30, via YouTube. Ton Viera dará o workshop. Ele é especialista em anúncios online nas plataformas do Meta Ads e Google Ads e pelo especialista em Chatbots, Aroldo Júnior.

Para se inscrever é preciso acessar o link: http://tinyurl.com/33278b6w

Inadimplência

A taxa de inadimplência em escolas particulares no Ceará alcançou a média de 28,12% em 2023. Os dados são da Sponte, solução de gestão escolar da Linx - empresa do grupo StoneCo.

O índice passou de 17,57% para 22,63% na educação privada entre dezembro de 2019 e dezembro do último ano.

O levantamento foi realizado com mais de 4 mil escolas da rede privada do Brasil. No Nordeste o índice foi de 23,86% para 26,03% em 2023, na maior taxa de inadimplência do País.

A pesquisa ainda mostrou que o setor mais afetado pelos atrasos ou falta de pagamentos foi o ensino superior, que apresentou taxa de 29,97%.

Na sequência, está a educação infantil com 27,12%, seguida pela educação básica e por cursos técnicos.

Casa de repouso no Ceará

Foto: Daniel Araújo/Divulgação Terça da Serra vai inaugurar no Papicu

O Terça da Serra, rede de residenciais sênior do Brasil, inaugura terceira unidade em Fortaleza, no Ceará, na avenida Dolor Barreira, 1212, L001, no bairro Papicu.

No Brasil, a casa de repouso tem mais de 2 mil leitos ativos. Em relação ao faturamento, em 2023, a rede registrou R$ 115 milhões, e a expectativa para 2024 é de um crescimento de 30%, alcançando R$ 150 milhões.

A empresa trabalha com três opções de estada: moradia (cuidados multiprofissionais 24 horas por dia), pacotes para temporada e feriados prolongados e, por fim, passar o dia.

Há quartos individuais, duplos e triplos.



