Ceará é segundo do Nordeste em fusões e aquisições de empresas; veja ranking

Foto: GaudiLab | Shutterstock Apesar de terem caído em número, as fusões e aquisições no Ceará são destaque no Nordeste

O Ceará é o segundo estado do Nordeste que realizou mais fusões e aquisições de empresas em 2023. Porém, o balanço exclusivo da KPMG mostra que este número caiu no Estado de um ano para o outro. Quando fechou em 20, em 2022, e em 12, em 2023. O dado representa uma queda de 40%.

O movimento está em consonância com o que aconteceu no Nordeste, em que a quantidade de fusões e aquisições caiu 21,5%. Na Região, fora, 69 ações do tipo no ano passado contra 88 transações em 2022.

No todo, o número mais recente de operações na região corresponde a 4,5% do total de 1.505 operações realizadas no Brasil em 2023. No cenário Nacional, São Paulo continua à frente, com 830 fusões e aquisições e 55% do total apresentado no País.

Leia mais Ceará ganhará galpão de milho para pequenos produtores Sobre o assunto Ceará ganhará galpão de milho para pequenos produtores

Para o levantamento, a KPMG realizou pesquisa com 43 setores da economia brasileira. No Nordeste, liderou a Bahia em 2023, com 23 transações, ficando esta unidade da federação à frente do Ceará. Em seguida vêm, Rio Grande do Norte (12), Pernambuco (10), Maranhão (5), Paraíba (5) e Alagoas (2).

Para explicar as quedas, Daniel Pio, líder de clientes e mercados para as regiões Norte e Nordeste da KPMG, detalha que com um ambiente econômico mais incerto e taxas de juros mais restritivas no primeiro semestre do ano, houve um arrefecimento no volume de transações ocorridas no Nordeste. "Contudo já foi possível notar uma melhora significativa no segundo semestre e a expectativa é de uma melhoria contínua para os próximos períodos."

J.Simões

A construtora J.Simões lança amanhã, 28, o J.Smart Visconde de Mauá, no bairro Dionísio Torres.

O empreendimento de 75 apartamentos possui uma ou duas suítes, e tem como opções de metragens 37 m², 50 m² e 58 m².

Os valores são a partir de R$ 450 mil. Já o Valor Geral de Vendas (VGV) divulgado é de R$ 50 milhões.

A empresa propõe rooftop gourmet, coworking, piscinas adulto e infantil, lavanderia, vestiários de serviço, portaria inteligente, automação smarthome e fechaduras eletrônicas.

Jericoacoara

O Aeroporto Comandante Ariston Pessoa, que fica no município de Cruz, mas visa atender à demanda turística do Parque Nacional de Jericoacoara (PNJ), passará por concessão de uso de áreas destinadas à exploração comercial da atividade de serviço de táxi.

O edital consta no site Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (infraero.gov.br) e a licitação eletrônica, no modelo de maior oferta, está prevista para abrir no dia 11 de março deste ano, às 9 horas.

Aerogerador

Foto: Alexandre Salgado/Tecer Terminais/Divulgação Veja máquina utilizada para mover aerogeradores

O Porto do Pecém recebeu carga de três aerogeradores Goldwind (sem torres) com o peso total de 300 toneladas, vindos da China, e que serão enviados para o Piauí.

Individualmente, cada equipamento pesa em torno de 100 toneladas.

A operação foi realizada pela Tecer Terminais, utilizando a 1ª máquina da América Latina com capacidade de 130 toneladas, modelo reachstacker Supler Gloria.

Carlos Maia, sócio-diretor da companhia, detalha que o maquinário foi adquirido ainda no segundo semestre do ano passado visando "potencializar a movimentação de cargas no porto e atender as operações de alta complexidade."

A máquina modelo reachstacker Supler Gloria também já é voltada para a demanda do hub de hidrogênio verde.

PWR Gestão

Foto: Ana Raquel/PWR Gestão/Divulgação Wilson Sá, da PWR Gestão

A consultoria empresarial cearense PWR Gestão divulga crescimento anual médio de 30%. Com clientes em sua maioria de pequenas e médias empresas, Wilson Sá, sócio-fundador da companhia, prevê ainda alcançar R$ 50 milhões de faturamento no fim de 2024.

Hoje, empregam 115 pessoas e estão com 200 projetos ativos, mas ele diz que pretende expandir esses números.

Dentre os segmentos em alta, ele diz que o da educação, em que a empresa busca passar ao executivo o curso gestão na prática.



Vai EMPREENDER? Veja as MELHORES franquias do mundo para investir



Mais notícias de Economia