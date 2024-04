Ceará está entre os 10 estados com mais empresas do País

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil Abertura de empresas chega a marco histórico

O Ceará está entre as 10 unidades da Federação com mais presença de empresas do País. No Nordeste, é o segundo estado, ficando atrás apenas da Bahia.

No ranking nacional referente já a este mês de abril, São Paulo concentra 30,94%, seguido de Minas Gerais (10,42%), Rio de Janeiro (8,43%), Paraná (7,07%), Rio Grande do Sul (6,50%), Santa Catarina (5,08%). Ou seja, o eixo Sul-Sudeste dominando.

Depois que vem Bahia (4,70%), Goiás (3,49%), Ceará (2,74%) e Pernambuco (2,63%). Todas as outras localidades não citadas somam 18,01%.

Os dados detalhados à coluna são da BigDataCorp, líder em análise de dados na América Latina, que revela que o Brasil alcançou um marco com mais de 60 milhões de CNPJs registrados na história e o percentual de participação de cada unidade.

Atualmente, 36,35% estão ativas. A maioria das empresas são matrizes (94,50%) e 5,50% são filiais.

Já as microempresas (ME) equivalem a 77,9% do mercado, ficando à frente as individuais (MEIs), com 75,62%, evidenciando a força dos pequenos empreendedores.

Afora os MEIs, a maioria das empresas tem dois sócios. Além disso, o levantamento mostra que o capital social declarado pelas empresas ativas soma um total de R$ 21 trilhões.

Esse número representa o investimento dos empreendedores na economia brasileira, na forma do dinheiro investido para começar os negócios.

Se o recorte for de todos os 60 milhões de CNPJs, incluindo as empresas que já encerraram as suas atividades, esse número sobe para quase R$ 185 trilhões.

Na avaliação de Thoran Rodrigues, CEO da BigDataCorp, o recorde de quantidade de empresas ativas "reflete a energia e a capacidade de inovação do empreendedor brasileiro".

Mas um dado que também merece atenção é que a idade média das empresas ativas é de oito anos, com uma taxa de mortalidade que aumenta nos primeiros anos de atividade.

Assim, em torno de 77,9% das empresas encerram suas operações antes de completar 4 anos, e menos de 1% chegam a 10 anos. Segundo Thoran, esses números ressaltam a importância de políticas de apoio ao empreendedorismo, especialmente as que estão voltadas para quem está iniciando a sua jornada.

E, por último, ao olhar para o perfil, o setor empresarial brasileiro tem o comércio varejista de artigos do vestuário liderando com 7,73% dos CNPJs ativos.

Em seguida vêm comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (4,66%); promoção de vendas (4,22%); comércio varejista de bebidas (3,99%); cabeleireiros, manicure e pedicure (3,96%); instalação e manutenção elétrica (3,95%); e lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (3,88%).

Rodrigues ainda detalha alguns fatores para fazer uma empresa sobreviver. Dentre ele, deve-se atentar para a confusão financeira.

Ele diz que as empresas (não importa o tamanho que tenham) no geral movimentam muito mais dinheiro do que qualquer pessoa individualmente. Isso não significa que todo o dinheiro que entra na empresa é dinheiro que está disponível para o dono colocar no bolso.

"Um dos maiores erros que os empreendedores cometem quando estão começando é misturar as finanças pessoais com as de suas empresas, o que rapidamente leva a erros (como não ter dinheiro para pagar impostos ou despesas) e ao fechamento da companhia", acrescenta.

O segundo ponto é entender o mercado. Isso porque muitos empreendedores são movidos por uma ideia ou uma paixão, e esquecem de fazer uma pesquisa de mercado para entender se a sua ideia realmente tem o potencial de se desenvolver.

Isso tem a ver com a ideia ser boa, mas também é muito importante ver a concorrência e o comportamento dos clientes e consumidores.

"Abrir uma loja de sorvetes na praia pode parecer uma excelente ideia, mas se já tem 30 outras lojas de sorvete na mesma praia, e as pessoas que vão pra praia preferem tomar água, não tem a menor chance de dar certo. Antes de investir seu tempo e dinheiro na abertura de um novo negócio, estude o lugar, as pessoas e o que mais conseguir", frisa.

O terceiro ponto é o planejamento da saída. Às vezes, diz Rodrigues, você pode fazer tudo certo e, por alguma razão fora do seu controle, o negócio pode se tornar inviável.

"Se você tem um plano bem estruturado, ele vai incluir também como avaliar se vale ou não a pena continuar investindo no negócio. O empreendedor tem que tomar cuidado com a "falácia dos custos afundados", ou seja, a ideia de que "eu já investi tanto aqui, que não posso largar de mão agora". As vezes, o melhor a fazer é realmente fechar o negócio e partir para próxima."

Turismo

A Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor) participa nesta semana, até o dia 17, da feira WTM Latin America, em São Paulo.

O evento traz profissionais da indústria de viagens e turismo do Brasil e da América Latina.

No local, é esperado um público de 27 mil profissionais e 620 empresas expositoras.

Fortaleza optou por espaço individualizado e destaca atrativos e projetos desenvolvidos, com foco no turismo de experiência.

Educação

Com quase 500 alunos e mais de 10 escolas no Ceará, o Edify Play investe R$ 15 milhões até o fim de 2024 para o desenvolvimento e aprimoramento em gamificação, tecnologia e inteligência artificial para o ensino bilíngue.

O game é construído na plataforma Unity, que desenvolveu jogos como Among Us, Fall Guys, Angry Birds e Pokemon GO.

A imersão no aprendizado se dá por meio de um avatar, que atua em um jogo interativo, em inglês, com captação das palavras e expressões em fases sequenciais.

Centec e Delfa

Foto: Tomé Gomes/Centec/Divulgação Curso do Centec em parceria com a Delfa

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), por meio do Centro Vocacional Tecnológico (CVT) Maranguape, e a empresa Delfa, especialista na tecnologia de bojos e em peças de moda íntima e fitness, iniciaram nova etapa do projeto Costurando Sonhos, que qualifica moradores de Maranguape para atuar na cadeia da indústria da confecção.

O projeto beneficia 44 moradores do distrito de Amanari. A iniciativa tem apoio da Prefeitura de Maranguape e oferta curso de costureiro industrial do vestuário.

A expectativa é que os novos profissionais formados sejam absorvidos pela empresa.

A edição anterior do projeto, iniciada em 2019, foi desenvolvida com o Grupo Hope Nordeste e qualificou cerca de 150 pessoas.

Antecipação de entrega

Foto: Projeto da PraMorar Brasil/Divulgação PraMorar Brasil entregará empreendimento com dois meses de antecedência

A Pramorar Brasil, incorporadora da BTB Engenharia, vem com uma linha de empreendimentos econômicos, e prometeu a antecipação da entrega do Park Club.

O empreendimento fica no bairro Passaré, em Fortaleza, e a ideia é concluí-lo até o dia 30 de abril, adiantando a data original em dois meses.

Na rua das Carnaúbas, 777, o condomínio terá inovações tecnológicas, como o Urban Sharing (motocicletas elétricas compartilhadas).

Com a antecipação, o recebimento das chaves ocorrerá em 9 de maio. Os apartamentos possuem de 46 a 54 m², com 2 e 3 dormitórios, sendo 1 ou 2 suítes, com 1 ou 2 vagas na garagem, além de varanda ou sala ampliada.



