Contratações para viabilizar programa de moradia no Ceará começam

Foto: AURÉLIO ALVES RESIDENCIAL do Minha Casa Minha Vida no bairro José Walter, em Fortaleza

As contratações para viabilizar o Programa Entrada Moradia Ceará, em que o Governo do Estado vai subsidiar a entrada em imóvel para pessoas de baixa renda, já foram realizadas.

Por meio da Secretaria das Cidades, por R$ 1,08 milhão, foram contratados serviços de agente financeiro da Caixa Econômica Federal, por 36 meses, para operacionalização de recursos. Houve mais R$ 2,73 milhões para agente operador do banco.

Vale lembrar que este é um programa criado no âmbito do Moradia Ceará, de 2022, e que ainda não saiu do papel.

A ação vinculada ao Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) iria ser lançada ontem, 27 de maio, às 11h, mas o evento foi cancelado e nova data está para ser divulgada.

Conforme a coluna apurou, a troca de secretariado de Elmano é quem tem impactado os eventos. Até mesmo o encontro que a Fiec promoveu ontem foi esvaziado.

A secretária Roseane Medeiros foi chamada pelo gestor e saiu antes da apresentação que ela tinha no evento, no Encontro de Oportunidades China Brasil.

Voltando ao Entrada Moradia Ceará, a ideia do programa no Ceará é que o Governo do Estado subsidie o valor de entrada em imóveis das faixas 1 e 2 do MCMV para famílias com renda mensal de até R$ 4.400, com o intuito de reduzir o déficit habitacional e incrementar o mercado da construção civil, cuja previsão de geração de 40 mil empregos neste segmento. Por isso, todos os empreendimentos listados no Entrada Moradia Ceará são cadastrados na Caixa Econômica Federal.

São João

A Cajuína São Geraldo vai lançar em junho as latinhas temáticas de São João em homenagem aos nove estados do Nordeste.

A campanha tem o tema "No São João, a gente veste o Nordeste", assinada pela agência Bando.

Além de latinhas colecionáveis estão no conto junino: "Se Avexe Sim", uma divertida e bonita história de São João. A empresa ainda rodará com carro temático em sete cidades, com ativações da marca.

Meza Grupo

O Meza Grupo Gastronômico, formado pela Asttore Forneria, o Medit Restaurante e o Zaiko Sushi, está em expansão do Zaiko no dia 3 de junho, que vai ser prioritariamente delivery, localizado no Arena Carmel, na rua Farias Lemos, 801 - Messejana.

"Para a Asttore e Medit, ainda estamos trabalhando nos detalhes", acrescenta Eduardo Feitosa, sócio do grupo, que prevê 30% de crescimento nos negócios do Meza no segundo semestre de 2024.

Hamburguer no CE

Hoje é comemorado o Dia Mundial do Hambúrguer. Para isso, o iFood divulgou dados à coluna que mostram que, em 2023, a comida ficou em primeiro lugar dentre os alimentos mais pedidos no delivery, no Ceará.

Foram mais de 160 mil compras por mês e mais de cinco mil por dia no Estado. As solicitações por hora foram cerca de 226.

No Brasil, foram mais de 81 milhões de pedidos durante todo o período, colocando o lanche na primeira posição de comidas mais pedidas naquele ano.

Os números mostram que foram mais de seis milhões de pedidos por mês e mais de 200 mil por dia, sendo o horário do jantar do fim de semana o favorito para esse tipo de pedido.

Na plataforma, houve 3 mil novos estabelecimentos registrados como hamburguerias, dos quais 76% são pequenos e médios.

Ceará Natal de Luz

E o Ceará Natal de Luz 2024 já tem parceria garantida do Governo do Ceará para acontecer no fim do ano, por meio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, entre os dias 22 de novembro de 2024 a 6 de janeiro de 2025.

O projeto já possui 27 anos e traz o tema cearensidade neste ano.

Dentre as manifestações artístico-culturais: espetáculos teatrais, concertos de música instrumental, com cantores líricos e populares, corais com repertório de clássicos natalinos, além da tradicional decoração natalina.

A CDL detém a exclusividade na realização do evento e a parceria terá valor global de R$ 1,5 milhão.



Mais notícias de Economia