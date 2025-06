Temporada de abertura de lojas: Mais shoppings anunciam inaugurações; veja lista

Foto: Fábio Lima Giga Mall anuncia inauguração de marcas no segmento de atacado

O segundo semestre vem chegando com anúncio de inaugurações de lojas pelos shoppings de Fortaleza. Além dos já noticiados Parangaba e Iguatemi Bosque, agora o Giga Mall também revela expansões.

O empreendimento, que divide seus andares com varejo e atacado, sem juntar em atacarejo, divulga a chegada de novas marcas no que chama de segunda fase de ampliação.

Entre as primeiras confirmadas estão Colmeia, Blinclass e Ferrovia.



A Colmeia é voltada para moda feminina, enquanto a Blinclass é para homens, abrangendo a venda de jeans, alfaiataria, malharia, calçados, acessórios e perfumaria. Já a Ferrovia atua no segmento de óculos solares.

Sobre a ampliação, o superintendente do Giga Mall, Regis Tavares, avaliou que o espaço se fortalece como centro de moda atacadista do Ceará.

"Temos a maior estrutura premium da região, pensada para acolher com conforto, praticidade e inovação lojistas, clientes e visitantes”, disse.

Atualmente, a estrutura do empreendimento inclui vagas para carros e ônibus de excursão, além de áreas de descanso e alojamentos gratuitos para guias e motoristas. O

O shopping é climatizado e oferece ainda praça de alimentação, praça de eventos, escadas rolantes, elevadores, além de espaços para operações corporativas, salas comerciais e áreas de apoio às excursões.

Veja outros anúncios de ampliações de lojas nos shoppings

Shopping Iguatemi Bosque

O Shopping Iguatemi Bosque já contabiliza 20 lojas inauguradas e em fase de abertura e 5 contratos a serem assinados. Destes montantes, já são 12 novas operações concluídas neste ano de 2025.

Entre as mais recentes inauguradas estão Maranno, NBA Store, My Gloss, Rommanel e Pittucio. O centro comercial também se prepara para receber marcas como:

Hugo Boss

Deep

Linge

Loungerie

Entre elas, uma nova unidade da Track&Field.

No segmento de quiosques, a marca Benneman foi a última a ser inaugurada, e nos próximos dias estão previstas as estreias de La Churreria, Pozzi e Buq Care — esta última com exclusividade no shopping e foco em beleza e autocuidado.

A marca de cosméticos Buq Care chega ao primeiro espaço físico no Shopping Iguatemi Bosque. Criada no Ceará, a empresa investiu aproximadamente R$ 1 milhão na estrutura, que reúne atendimento personalizado, experiências sensoriais e testagem de produtos.

A ativação faz parte de um plano de expansão nacional e foi projetada para aproximar o público da proposta de valor da marca.

Shopping Parangaba

Em uma área de 300 metros quadrados (m²), a nova unidade da rede Noélia Doces e Salgados tem previsão de ser inaugurada no dia 8 de agosto, no Shopping Parangaba, administrado pelo Grupo Allos.

Será a maior operação da marca em um centro comercial. O projeto conta com ambiente climatizado e varanda na área externa.

Para Rodolfo Cardoso, superintendente do Parangaba, a chegada da Noélia tem o potencial de ampliar o fluxo e o ticket médio do empreendimento.

No plano de expansão de 2025, o shopping, que completa 12 anos, prevê a abertura de mais seis unidades:

Mahogany – perfumes e cosméticos (12 de julho)

Mex Burritos (sem previsão)

Óticas Carol (2 de julho)

HNT – O Frango Crocante (20 de julho)

ADTran – credenciada ao Detran, com exames médicos e psicológicos (8 de julho)

