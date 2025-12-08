Jornalista formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC). É editora digital de Economia do O POVO, onde começou em 2014. Atualmente, cursa MBA em Gestão de Negócios e tem Certificação Internacional em Marketing Digital pela ESPM e DMI da Irlanda
Após dois anos de inauguração, o Terrazo Shopping inaugura às 20 horas da quinta-feira, 11 de dezembro, o cinema com tecnologia a laser, dotado de cinco salas e com promoções anunciadas para todos os dias.
A administração é do Grupo Cine e o complexo de entretenimento localizado no Eusébio conta com salas premium, VIP e semi-VIP, no piso L2 do centro comercial. A sala VIP 3D ainda possui som Dolby Atmos.
Os preços vão de R$ 44 a R$ 32 para ingressos inteiros, indo de R$ 22 a R$ 16 para quem pagar meia entrada. Os valores praticados variam por sala, veja:
VIP: R$ 44 (inteira) | R$ 22 (meia)
Semi-VIP: R$ 36 (inteira) | R$ 18 (meia)
Premium: R$ 32 (inteira) | R$ 16 (meia)
Em termos de acessibilidade, há espaços para pessoas com obesidade, áreas reservadas para pessoas com deficiência (PCDs) e suporte de audiodescrição por aplicativo para quem tem acuidade visual.
O novo equipamento recebeu investimento total de R$ 10 milhões e passa a contar com 22 novos colaboradores diretos na operação.
Dentre as promoções, o Terrazo Shopping anuncia que de segunda a quinta todos pagam meia, às terças dois ingressos entram em valor promocional, e sexta a domingo o pacote família tem vantagem com quatro bilhetes:
Segunda a quinta: todos pagam meia
Terça do abraço: 2 ingressos por valor promocional
Sexta a domingo: pacote família com 4 ingressos promocionais