Foto: João Paulo/Terrazo Shopping/Divulgação O cinema no Terrazo teve investimento de R$ 10 milhões e tem áreas e serviços de acessibilidade

Após dois anos de inauguração, o Terrazo Shopping inaugura às 20 horas da quinta-feira, 11 de dezembro, o cinema com tecnologia a laser, dotado de cinco salas e com promoções anunciadas para todos os dias.

A administração é do Grupo Cine e o complexo de entretenimento localizado no Eusébio conta com salas premium, VIP e semi-VIP, no piso L2 do centro comercial. A sala VIP 3D ainda possui som Dolby Atmos.

Os preços vão de R$ 44 a R$ 32 para ingressos inteiros, indo de R$ 22 a R$ 16 para quem pagar meia entrada. Os valores praticados variam por sala, veja:

VIP: R$ 44 (inteira) | R$ 22 (meia)



Semi-VIP: R$ 36 (inteira) | R$ 18 (meia)



Premium: R$ 32 (inteira) | R$ 16 (meia)

Em termos de acessibilidade, há espaços para pessoas com obesidade, áreas reservadas para pessoas com deficiência (PCDs) e suporte de audiodescrição por aplicativo para quem tem acuidade visual.

As salas contam com projeção a laser Crédito: João Paulo/Terrazo Shopping/Divulgação

O novo equipamento recebeu investimento total de R$ 10 milhões e passa a contar com 22 novos colaboradores diretos na operação.

Dentre as promoções, o Terrazo Shopping anuncia que de segunda a quinta todos pagam meia, às terças dois ingressos entram em valor promocional, e sexta a domingo o pacote família tem vantagem com quatro bilhetes:

Segunda a quinta: todos pagam meia

Terça do abraço: 2 ingressos por valor promocional



Sexta a domingo: pacote família com 4 ingressos promocionais

