Livraria Leitura abre 6ª loja em Fortaleza; saiba onde

Foto: Carolina Linz/Livraria Leitura/Divulgação Nova unidade da Livraria Leitura é inaugurada na quarta-feira, 10 de dezembro

A Livraria Leitura inaugura nesta quarta-feira, 10 de dezembro, a sexta unidade em Fortaleza, no North Shopping, na avenida Bezerra de Menezes, 2450, bairro Presidente Kennedy.

O espaço no centro comercial tem 426 metros quadrados (m²), com mix de livros, papelaria, mangás, jogos educativos, presentes criativos e HQs.

Até o fim do ano, projetam fechar com 133 unidades no Brasil. Na capital cearense, a ideia é entrar em funcionamento para pegar o movimento de vendas do Natal e da volta às aulas.

Ao todo, são 58 anos de fundação, com investimento não declarado em expansão e consolidação no mercado nacional.

Como estratégia de atração de consumidores, apostam em parceria internacional.

Exemplo é a HarperCollins Brasil, braço nacional da segunda maior editora do mundo, sediada em Nova Iorque.

Com a companhia, a parceria visa trazer ao mercado brasileiro edições com capas inéditas de trilogias clássicas como “As Crônicas de Narnias” e o “O Senhor dos Anéis”.

“A parceria estratégica ainda permitirá que a Livraria Leitura comercialize títulos de obras de Agatha Christie nunca antes disponíveis no mercado brasileiro, como ”Mistérios de Inverno” e “Mistérios de Verão”, conforme comunicado da livraria. Estes livros também vêm com capas exclusivas.

Marcus Teles, CEO da Livraria Leitura, detalha que Fortaleza é considerada uma cidade estratégica, devido ao público voltado para a cultura, a educação e o entretenimento.

“Inaugurar nossa sexta loja na capital, ainda mais em um centro tão relevante como o North Shopping Fortaleza, reafirma nosso desejo de estar cada vez mais próximos dos nossos clientes e oferecer uma experiência completa para todos os perfis de leitores.”

