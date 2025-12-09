Livraria Leitura abre 6ª loja em Fortaleza; saiba onde

Jornalista formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC). É editora digital de Economia do O POVO, onde começou em 2014. Atualmente, cursa MBA em Gestão de Negócios e tem Certificação Internacional em Marketing Digital pela ESPM e DMI da Irlanda
Até o fim do ano, projetam fechar com 133 unidades no Brasil. Na capital cearense, a ideia é entrar em funcionamento para pegar o movimento de vendas do Natal e da volta às aulas.
Ao todo, são 58 anos de fundação, com investimento não declarado em expansão e consolidação no mercado nacional.
Como estratégia de atração de consumidores, apostam em parceria internacional.
Exemplo é a HarperCollins Brasil, braço nacional da segunda maior editora do mundo, sediada em Nova Iorque.
Com a companhia, a parceria visa trazer ao mercado brasileiro edições com capas inéditas de trilogias clássicas como “As Crônicas de Narnias” e o “O Senhor dos Anéis”.
“A parceria estratégica ainda permitirá que a Livraria Leitura comercialize títulos de obras de Agatha Christie nunca antes disponíveis no mercado brasileiro, como ”Mistérios de Inverno” e “Mistérios de Verão”, conforme comunicado da livraria. Estes livros também vêm com capas exclusivas.
Marcus Teles, CEO da Livraria Leitura, detalha que Fortaleza é considerada uma cidade estratégica, devido ao público voltado para a cultura, a educação e o entretenimento.
“Inaugurar nossa sexta loja na capital, ainda mais em um centro tão relevante como o North Shopping Fortaleza, reafirma nosso desejo de estar cada vez mais próximos dos nossos clientes e oferecer uma experiência completa para todos os perfis de leitores.”