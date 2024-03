Os freios funcionam com pastilhas pressionadas contra discos. A pastilha é composta de uma base de aço sobre a qual se deposita um revestimento de material mais macio. Ele faz o Ccontato contra o disco e provoca o atrito que reduz a velocidade do carro. E se desgasta com o tempo.

A pastilha de freio deve ser verificada periodicamente para se avaliar a espessura do material de revestimento sobre a base de aço. Em alguns poucos modelos, quando ele atinge um valor mínimo, o motorista é alertado por uma luz no painel.

Cuidado: normalmente a verificação é visual, muito simples e, na maioria dos casos, não há

necessidade de desmontar nada no automóvel.

Mas se a pastilha não for substituída, o material de revestimento se desgasta e a base de aço entra em contato com o disco, danificando-o. É o caso típico da manutenção corretiva que vai custar muito mais, pois, além da troca das pastilhas, haverá necessidade de retificar ou trocar o disco e por isso recomenda-se a verificação da pastilha a cada cinco ou dez mil quilômetros.



Quando o motorista percebe um ranger de metais ao acionar o pedal do freio, é sinal de que a

base de aço já está em contato com o disco.

Se as pastilhas forem substituídas em tempo hábil, nenhum problema. Caso tenham surgido

alguns frisos no disco, basta uma ligeira intervenção para deixá-lo novamente liso. Se a

pastilha não foi trocada e a base de aço encostou no disco, os danos são mais profundos e será

necessária uma verificação.

Se for possível uma retífica do disco sem ultrapassar a espessura mínima recomenda pela fábrica, o problema está resolvido. Caso contrário, os discos devem também ser substituídos. Atenção para não se fazer uma retífica não recomendada pela espessura mínima ou pelo valor de um novo disco: a “boa notícia” é que, em muitos casos, o custo para sua aquisição é inferior ao de seu reparo por uma retífica.

Fading: de quem a culpa?

Numa longa e sinuosa descida de estrada, família e bagagem pesando o carro, o motorista pisa

continuamente no freio. Até que ele se recusa a funcionar, para desespero de todos. Às vezes,

dá para o motorista parar no acostamento algumas dezenas de metros adiante. Passada a

tremedeira, todos sãos e salvos, passa também o problema e, como que por encanto, o freio

volta a funcionar.

Mágica nenhuma: o sistema deixou de funcionar por super-aquecimento,

pois foi solicitado demasiadamente pelo motorista. Resfriado pela pausa, ele recupera suas

funções.

E aí vem a picaretagem: na oficina, no dia seguinte, diante da descrição do problema,

o mecânico sugere troca de vários componentes. Completamente desnecessária. O que ele

deveria sugerir é de o motorista aprender a dirigir e, numa longa e sinuosa descida, engatar

uma marcha reduzida para que o freio motor ajude na redução da velocidade. A rigor, o que

muitos fazem é engatar na descida a mesma marcha que utilizaria para subir aquele trecho.



Em resumo: fading é evitável. E quando ocorre, basta esperar até que o sistema de freios se

resfrie naturalmente.

Limpeza do freio?

Pi-ca-re-ta-gem! Mecânico consciencioso não inclui este item no orçamento, apenas

aproveita que vai abrir os freios traseiros (a tambor) para uma limpeza do pó que foi se

acumulando em cada freiada. E, se os freios das rodas traseiras forem – como as

dianteiras) também a disco, nenhuma necessidade de limpeza alguma.

Completar o reservatório?

Tão importante quanto verificar periodicamente o nível do reservatório do fluido de freio é NÃO completa-lo se estiver pouco abaixo do nível correto, mas levar o carro à oficina. Por dois motivos:



1 - Ele pode estar baixo pelo desgaste de pastilhas e lonas. Neste caso, basta substitui-las que ele volta ao nível correto;

2 - Ele pode estar vazando em algum ponto do circuito hidraulico. Neste caso, a solução também é uma visita ao mecânico. Só mesmo se o reservatório estiver vazio, sinal de que o fluido está acabando, é que deve se completar para se ter o sistema funcionando até chegar à oficina.

Outra recomendação: JAMAIS abrir a tampa do reservatório (só mesmo numa emergência), pois o fluido é higroscópico (absorve umidade) e as gotículas de água misturadas reduzem a eficiência do sistema de freios.