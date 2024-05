Gota d’água no oceano: chegou a gasolina sintética da Porsche.

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-02-2024: Postos de Gasolina com ICMS que passa a incidir no preço da gasolina, assim, os valores dos combustíveis devem aumentar.. (Foto: Samuel Setubal)

O início do fim dos motores a combustão tem data prevista pela legislação europeia: a partir de 2035 eles não poderão mais deixar as linhas de montagem. Mas, nestes próximos dez anos a indústria será capaz de uma completa reviravolta em seus métodos seculares de produção?

Pouco provável e, por isso, já tiveram início as “exceções”. A primeira foi o “eFuel”, ou combustível sintético, não derivado do petróleo. Um projeto já desenvolvido pela HIF, uma associação de empresas - Porsche entre elas - que investiu 100 milhões de dólares numa usina para produzi-lo no sul do Chile.

O combustível é produzido a partir de energia renovável e dispensa recursos fósseis, capturando o CO2 da atmosfera e agregando-o quimicamente ao hidrogênio (H2) para obter – inicialmente - o e-metanol e então transformá-lo em gasolina após vários processos químicos.

Não chega a ser uma novidade: na Segunda Guerra Mundial os alemães também criaram solução semelhante, com uma “ligeira” diferença: era obtida a partir de um gás proveniente do... carvão.

Este combustível complementaria as demais opções energéticas que se desenvolvem para manter em operação os atuais automóveis a combustão. A Porsche, especialmente, tranquiliza seus clientes com uma gasolina que os permitirá continuar rodando com suas relíquias de qualquer época.

A usina piloto da Porsche no Chile já iniciou sua produção em volumes menores, mas pretende atingir 550 milhões de litros anuais em 2027. A ideia da HIF é implantar outras duas usinas produzindo volumes semelhantes na Austrália e nos EUA para substituir, gradualmente, a gasolina obtida do petróleo, num total teórico de 1,65 bilhões de litros por ano.

Mais mercadológico que real

Com o pequeno volume atual, a Porsche inicia sua utilização em competições como a Porsche Cup, estendendo-a depois para outras categorias. As pistas seriam, portanto, a primeira demonstração da viabilidade de se utilizar o eFuel em substituição à gasolina.

Uma iniciativa meritória, porém de resultados mais mercadológicos que reais, imaginando-se que a frota de automóveis no mundo supera o bilhão de unidades e consome na ordem de trilhões de litros anualmente. Ou seja, o eFuel terá volume irrisório ao lado da demanda dos motores a combustão.

Além disso, o custo para se obter o CO2 é elevadíssimo, pois sua presença no ar é mínima. E a obtenção do hidrogênio através do processo catalítico também exige grandes investimentos.

Alguns jornalistas brasileiros foram convidados pela Porsche para conhecer seu combustível chileno e teceram loas ao que poderia ser “uma solução para os motores a combustão”. Seria de fato, não fosse um combustível caríssimo e de importância apenas institucional.

A própria Porsche deu a entender que seu desenvolvimento é para “garantir a operação dos motores de seus clientes no futuro”.



Solução para milionário

A rigor, será um solução exclusiva para tanques de Porsche, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce e outros esportivos e luxuosos. O preço do eFuel é pelo menos cinco vezes maior que o da gasolina e até poderá ser reduzido ao escalar a produção. Mas dificilmente competitivo e capaz de viabilizar o abastecimento de um Uno Mille ou Chevrolet Onix.

Não há dúvida ser um passo importante para a redução das emissões e da descarbonização do planeta, pois a gasolina sintética é obtida a partir do CO2 presente na atmosfera.