Movimentos farão ato em Fortaleza por artista venezuelana morta no Amazonas

Foto: Reprodução/Redes Sociais de Julieta Hernandez Artista venezuelana Julieta Hernandez que foi estuprada e morta no Amazonas

Uma série de movimentos sociais realizam nesta sexta-feira, 12, um ato em homenagem à artista venezuelana Julieta Hernández, vítima de feminicídio no Amazonas enquanto viajava de bicicleta pelo Brasil. Manifestação começará às 16h, com ciclociata saindo da Praça do Ferreira em direção à Praça da Gentilândia, no bairro Benfica.

Depois, às 18h, será realizado o sarau "Soy Libre Como El Viento", também em homenagem à artista. O ato é organizado por diversas entidades da sociedade civil, como o Fórum de Circo do Ceará e a Rede de Comicidade Feminina do Ceará. O grupo também articula doações para a família de Julieta.

“Em homenagem à existência de Julieta Hernández, artista palhaça e cicloviajante, nós da Rede de Comicidade Feminina, Fórum do Circo Ceará, mulheres artistas e mulheres ciclistas, nos unimos para fortalecer o movimento dessa grande mulher”, divulgou a psicóloga Luana Vieira, uma das organizadoras do ato.

Julieta Hernández, que tinha 38 anos, foi encontrada morta em uma mata na cidade de Presidente Figueiredo, no Interior do Amazonas. Segundo a Polícia Civil, ela foi estuprada e morta por um casal que inicialmente hospedou a viajante em sua residência.

Em nota, o governo da Venezuela repudiou caso e pediu "punição exemplar" para os criminosos. Na última quarta-feira, 10, o corpo da artista foi velado em Manaus, com expectativa de retorno à Venezuela nesta quinta-feira, 11.