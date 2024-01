Lupi diz que PT e PDT são "primos-irmãos": "Estamos do mesmo lado"

Foto: Aurélio Alves Ministro da Previdência e presidente licenciado do PDT, Carlos Lupi, durante assinatura do Termo de Cooperação Técnica do PrevMóvel

Presidente licenciado do PDT Nacional, o ministro Carlos Lupi (Previdência) afirmou nesta sexta-feira, 12, durante viagem a Fortaleza que, apesar dos “cascudos” trocados entre PT e PDT, os dois partidos seriam “primos-irmãos” na política brasileira.

"Estamos do mesmo lado, do lado da parte mais humilde, da parte mais sofrida da sociedade", disse o ministro durante evento do PDT nesta sexta-feira. Mais cedo, ele havia se reunido com o governador Elmano de Freitas (PT).

A fala acaba tendo uma interpretação “curiosa” se aplicada ao caso do PDT Ceará. Ao longo do ano passado, o partido viveu intenso racha justamente por conta da resistência do pedetismo local em declarar apoio ao governo Elmano de Freitas (PT) no Estado. O racha acabou criando inclusive movimento onde 14 deputados estaduais podem deixar a sigla.

Defensor da tese de reeleição de José Sarto (PDT), Lupi afirma, no entanto, que PT e PDT ainda devem passar por aliança no Ceará no caso de um 2º turno onde um dos dois estejam disputando com um bolsonarista. "Quando nosso adversário estiver no campo mais do 'Bozo', dos bolsonaristas, nós vamos ter de estar juntos", disse.