Secretário do PSD deixa o partido e se filia ao PDT para apoiar Sarto

Foto: Reprodução/Instagram Prefeito José Sarto e o Secretário da Regional 1, Rennys Frota, em live realizada na tarde desta quinta-feira, 16

Secretário da Regional 2 da gestão José Sarto (PDT), o advogado Rennys Frota foi confirmado nesta sexta-feira, 12, como no integrante dos quadros do PDT no Ceará. A filiação foi anunciada em reunião do partido em Fortaleza, que contou com presença do presidente licenciado da sigla, ministro Carlos Lupi (Previdência).

Apesar de ter sido indicado para a gestão Sarto pelo PSD, Rennys optou por não deixar o governo em agosto do ano passado, época em que o partido, chefiado no Ceará pelo ex-deputado Domingos Filho (PDT), decidiu entregar cargos no governo do pedetista.

Desde então, Rennys era cotado para se filiar a outro partido da base do prefeito e sair candidato a vereador. A atitude de Rennys não foi replicada por Moacir Soares, outro indicado do PSD na gestão Sarto. Logo após o anúncio de "desembarque" de Domingos, o ex-titular da Regional 5 pediu exoneração do cargo.

Vale destacar que entrega dos cargos do PSD ocorreu em meio a clima nada amistoso, com direito a nota de Domingos registrando antigos incômodos com o prefeito. Entre vereadores, Rennys é visto como candidato forte para a disputa pelo Legislativo em 2024.



O secretário da Regional 12, Isaac Andrade, também confirmou filiação ao PDT e deve ser candidato.