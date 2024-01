Evandro oficializa pré-candidatura e fala em integração com Elmano e Lula

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-01-2023: Evandro Leitão. Visita do Ministro do Turismo Celso Sabino ao Ceará para assisnar contratos de mais de R$ 27 milhões em infraestrutura turística. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), oficializou nesta segunda-feira, 15, sua pré-candidatura a prefeito de Fortaleza. A apresentação ocorreu em reunião com os presidentes do PT e Fortaleza e do Ceará, Guilherme Sampaio e Conin.

“Em reunião hoje com o presidente estadual do PT, Conin, e com o presidente municipal, Guilherme Sampaio, apresentei meu nome como uma das alternativas de candidatura à Prefeitura de Fortaleza este ano, dentro do arco de alianças que tem ajudado o nosso Ceará a crescer cada vez mais”, diz Evandro em mensagem publicada nas redes.

“Com todo o respeito aos demais pré-candidatos, Guilherme Sampaio, Luizianne Lins, Larissa Gaspar e Artur Bruno, companheiros de projeto íntegros e de grande contribuição ao nosso Estado e à nossa Fortaleza, quero dialogar, junto com a militância do PT e partidos aliados, para apresentarmos um projeto para Fortaleza, onde nasci e fui criado”, diz.

Neste sentido, Evandro chega a falar em “ações integradas” para a segurança entre os “governos estadual e federal”. “Para uma cidade mais justa, com mais oportunidades para nossos jovens e suas famílias; mais segura, com ações integradas entre Prefeitura e os Governos Estadual e Federal; com saúde mais perto das pessoas e que acolha com mais dignidade; uma educação de qualidade para nossas crianças e jovens; e, principalmente, uma gestão que tenha um olhar especial para os mais vulneráveis”, afirma.