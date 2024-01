Servidores municipais cobram reajuste de 9,35% da gestão Sarto

Foto: Divulgação/Assessoria Sindifort Campanha salarial para 2024 foi lançada nesta quarta-feira em Fortaleza

O Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort) e outras entidades sindicais de servidores municipais de Fortaleza realizaram nesta quarta-feira, 17, a assembleia geral de lançamento da campanha salarial de 2024 para as categorias. Ação aprovou pauta unificada e foi realizada em ato na Praça da Bandeira.

Com tema “Sarto, serviço público: é a gente que faz!”, a campanha cobra reajuste geral de 9,35% a partir de janeiro de 2024. Em estudo realizado pelas entidades, elas justificam o índice como a inflação calculada para 2023 (4,62%) e mais a inflação de 2020 (4,52%), que não teria sido reposta pela gestão José Sarto (PDT) em 2021.

Além do reajuste, o grupo cobra também a reestruturação dos planos de cargos e carreiras, cumprimento de pisos salariais e revogação de um decreto que limita o auxílio refeição de servidores que recebem acima de R$ 6 mil, entre diversos outros pontos.

Entidades destacam que têm cobrado reuniões com a prefeitura desde 20 de dezembro, mas que ainda não receberam retorno da gestão. “Até o momento, o chefe do Executivo não recebeu as entidades e nem respondeu ao ofício”, destaca nota. Além do Sindifort, integram a mobiização a Frente Sindical (FERSET-FOR) e a União Sindical.