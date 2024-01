Larissa ironiza fala de Sarto sobre periferia e critica situação de bairros

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 03-07-2023: Visita da Deputada Larissa Gaspar (PT), no podcast do Jogo Político. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, a deputada Larissa Gaspar (PT) ironizou nesta quinta-feira, 18, falas recentes de José Sarto (PDT) reforçando sua relação com a periferia de Fortaleza. "Não tem um bairro (de Fortaleza) que não tenha a mão da Prefeitura. Tem a mão, tem o coração da Prefeitura, porque eu sou da periferia”, disse o prefeito ao O POVO.

Em resposta, Larissa divulgou vídeos expondo uma série de áreas desamparadas da periferia da Capital. “Sarto ainda tem coragem de dizer que toda a periferia tem o coração da Prefeitura. Olha isso, como está pulsando o coração do Sarto", diz. Nas imagens, a deputada mostra vias alagadas, esburacadas ou com pontos de lixo descontrolados.

Antes, a deputada já havia criticado as falas do prefeito, associando a “boa vontade” de Sarto com a proximidade do pleito eleitoral deste ano. “Sarto agora vive declarando seu amor pela periferia. Amor de eleição! Minha solidariedade a todas e todos que vivem diariamente em condições precárias na maioria dos bairros de Fortaleza. Vocês têm direito a muito mais e saberão identificar o oportunismo. A mudança está chegando!”, diz.