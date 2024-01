Vereadora quer criar "Dia em Defesa da Democracia" em Fortaleza

Foto: Foto: Érika Fonseca Projeto de lei foi apresentado pela vereadora Adriana Almeida (PT)

A vereadora Adriana Almeida (PT) protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei que institui o 8 de janeiro como Dia Municipal em Defesa da Democracia em Fortaleza. A proposta faz alusão a atos golpistas registrados em 2023 em Brasília.

“O objetivo da data estabelecida é destacar e fortalecer os princípios democráticos, bem como incentivar a participação popular na formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas e nas diversas demandas da sociedade”, diz a vereadora.

“A criação deste dia especial proporcionará uma oportunidade valiosa para a realização de eventos, como seminários, cerimônias e audiências públicas, voltados à conscientização da população sobre a importância da democracia, a valorização da participação popular e o exercício da cidadania ativa”, continua a petista.

A proposta ganhou apoio da vereadora Adriana Gerônimo, do mandato coletivo Nossa Cara (Psol). “Nossa democracia é jovem e ainda inconclusa, precisamos resguardá-la, protegê-la, por isso esse projeto é fundamental para que o povo de Fortaleza entenda o valor fundamental da democracia brasileira”, afirma.

“Diante de tantos ataques e atos antidemocráticos que mancham a história do nosso país, precisamos arregaçar as mangas e proteger a democracia”, reforça. Apresentada durante o recesso parlamentar, a matéria deve entrar na pauta da Casa no retorno dos trabalhos legislativos, marcada para o início de fevereiro.