Assessoria de Luizianne cita "violência política" ao justificar ausência em ato com Lula

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 12.01.2024: Luizianne Lins, deputada federal e ex-prefeita é entrevistada na rádio O POVO CBN.

A assessoria de imprensa da deputada Luizianne Lins (PT) citou “violência política” ao justificar a ausência da parlamentar em evento realizado nesta sexta-feira, 19, com o presidente Lula (PT) em Fortaleza. Entre os quatro pré-candidatos do PT à Prefeitura de Fortaleza com mandato, Luizianne foi a única a não comparecer no evento.

A deputada não se manifestou sobre a ausência, mas sua assessoria de imprensa emitiu nota destacando que Luizianne já havia sofrido restrições na última passagem de Lula pelo Ceará organizada pelo Ministério da Educação, pasta chefiada por Camilo Santana (PT).

“A ausência da parlamentar se deve ao fato de que, no último evento com a presença de Lula no Ceará, coordenado pelo Ministério da Educação, ela foi impedida de entrar no acesso das autoridades e proibida de subir no palco onde estava o presidente”, diz a nota.



“A deputada não irá se submeter a isto novamente, pois já basta de tanta violência política contra ela, que sempre foi apoiadora do presidente Lula, mesmo quando ele estava encarcerado na PF de Curitiba”, afirma ainda.