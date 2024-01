Guimarães tem infecção e não participa em evento com Lula em Fortaleza

Foto: Divulgação Em Brasília, José Guimarães presenteia Lula com terço benzido pelo papa Francisco e acerta detalhes da visita dele ao Ceará

Líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, o cearense José Guimarães (PT) não participará do ato com o presidente realizado nesta sexta-feira, 19, em Fortaleza. A ausência ocorre após o petista ser diagnosticado com uma infecção estomacal.

“Após sentir um desconforto e forte indisposição, fui diagnosticado com uma infecção intestinal. Por isso, seguirei orientações médicas e permanecerei em repouso nesta sexta-feira”, divulgou Guimarães em nota nas redes sociais.

“Infelizmente, não irei recepcionar l presidente LulaOficial no lançamento da pedra fundamental da unidade do ITA em Fortaleza. Tão logo me recupere, voltarei o mais breve possível ao cumprimento das agendas”, continua.

A passagem de Lula acontece em momento em que se acirra disputa interna do PT pelo posto de pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Atualmente, pelo menos cinco integrantes do partido disputam a posição, que deve ser definida só a partir de março.