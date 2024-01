Célio Fernando deixa área de Regionalização e Modernização da Casa Civil

Foto: Divulgação Célio Fernando é economista e presidente da Apimec Nordeste

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou na última sexta-feira, 19, portaria de exoneração do economista Célio Fernando Bezerra Melo do cargo de secretário-executivo de Regionalização e Modernização do Ceará, cargo vinculado à Casa Civil do Governo do Estado.

Segundo informações obtidas pela coluna, a exoneração ocorre a pedido do próprio economista. À frente da pasta desde a sua criação, ainda em 2021, Célio Fernando é visto como umas das “pessoas-chave” nas primeiras articulações do Governo do Ceará em busca do desenvolvimento do Hidrogênio Verde no Estado.

Em conversa com a coluna, Célio Fernando disse apenas que “encerrou o ciclo” com o Governo do Ceará, e que deverá agora voltar a atuar junto à iniciativa privada. Ele destaca também que a exoneração já era articulada desde o ano passado.

Ainda não há qualquer indicação formal de quem será o substituto do economista na função.