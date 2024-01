Elmano: "Minha amizade com Luizianne é para além de momentos ou situações"

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 19-01-2023: Elmano de Freitas. Evento para lançamento da pedra fundamental da construção de uma unidade do ITA na Base Aérea de Fortalaza, com a presença do presindente Lula. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

O governador Elmano de Freitas (PT) minimizou nesta terça-feira, 23, episódio envolvendo a deputada Luizianne Lins (PT) durante evento realizado na última sexta-feira, 19, com o presidente Lula (PT) no Ceará. Na ocasião, a petista deixou de participar do ato alegando ter sido impedida de acessar o palco de passagem anterior do presidente pelo Estado.

“Minha amizade com Luizianne é para além de momentos ou de situações. Somos amigos e militantes juntos já mais de trinta anos, isso não se quebra de maneira nenhuma”, disse Elmano, durante evento em Fortaleza da obra da Transnordestina.

Sobre a questão da candidatura do PT em Fortaleza, o governador destacou que o partido ainda precisa “dialogar mais”. “Minha tarefa como governador é buscar juntar, não alimentar problemas ocorridos, e que a gente tem que buscar superar. A companheira Luizianne é uma liderança muito importante, assim como é o companheiro Camilo também”, afirma.

“Temos que dialogar mais, quando pedi para adiar a decisão do PT é porque imaginava que tínhamos questões a serem bem resolvidas. O partido tem um método, nós vamos buscar construir um consenso progressivo. E tenho defendido que se não chegarmos a um entendimento, a base partidária decida uma candidatura”, afirma ainda.



“Eu tô querendo que a gente possa acelerar o debate, mas com duas perguntas básicas: quais são os principais problemas que o povo de Fortaleza vivencia hoje, e quais são as soluções que a gente pode buscar”, afirma. (com informações do estagiário Yuri Gomes)