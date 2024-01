Escola pública do Ceará tem 78% dos alunos com 900 ou mais na redação do Enem

Foto: Norte e Nordeste concentram metade das notas 1 mil na redação do Enem

Dos 164 estudantes da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Marta Maria Giffoni de Sousa, em Acaraú, que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023, 129 obtiveram 900 pontos ou mais na redação. Número corresponde a 78% do total de matrículas de 3ª série da escola, que integra a rede estadual do Ceará.

Além disso, a unidade também registrou 15 alunos na marca dos 980 pontos, todos chegando bem próximo da nota máxima de 1000 pontos. As informações foram divulgadas nesta terça-feira pela Secretaria da Educação do Estado do Ceará.

“Sempre gostei muito de redação, e sabia que ela poderia me abrir portas. Tive bastante auxílio da escola, que fez movimentos como círculos de leitura, debates, entre outras ações criadas para nos instigar e estimular a nossa criticidade, de forma que soubéssemos nos posicionar”, diz Jancarlos Wendell Carvalho, de 18 anos e nota 980 na redação, em entrevista divulgada pelo Governo do Ceará.

“Logo depois, como numa ‘escadinha’, novas competências foram trabalhadas, como a estruturação da redação nos moldes do Enem, o cuidado com a gramática e a proposta de intervenção. As práticas eram semanais. Recebia muitos conselhos dos professores”, diz ainda Jancarlos, que concluiu curso técnico em Redes de Computadores na escola.



Desempenho dos alunos da EEEP Marta Giffoni na redação do Enem 2023:

15 alunos – 980 pontos

33 alunos – 960 pontos

39 alunos – 940 pontos

30 alunos – 920 pontos

12 alunos – 900 pontos

27 alunos – entre 800 e 899 pontos

8 alunos – abaixo de 800 pontos