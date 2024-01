Evandro critica "centralização" de gastos da Prefeitura na "região mais rica"

Foto: AURÉLIO ALVES Deputado estadual Evandro Leitão durante evento de filiação ao PT

Pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, o deputado Evandro Leitão (PT) apontou nesta terça-feira, 23, a “centralização” de investimentos “na região mais rica” da Capital como sua principal crítica ao atual modelo de gestão adotado pelo prefeito José Sarto (PDT).

“A grande crítica que eu faço é a descentralização dos investimentos na cidade de Fortaleza. Você não pode centralizar os investimentos sobretudo na região mais rica da nossa Capital. Quero dizer que é importante fazer investimentos aqui no Meireles na Beira Mar e na Aldeota, mas você não pode esquecer o Bom Jardim, o Conjunto Ceará”, diz.

“Nosso desafio maior é dar continuidade ao que foi feito ainda pela prefeita Luizianne Lins, quando ela iniciou o processo de urbanização do Vila do Mar, integrando isso com toda a orla marítima de Fortaleza. É algo que desde então nunca foi feito”, disse ainda o presidente da Assembleia, durante participação no Jogo Político desta terça-feira, 23.

A tese de Evandro vai de encontro do que vem defendendo o próprio prefeito José Sarto. Desde o ano passado, o pedetista tem destacado que quase 90% das ações da Prefeitura são executadas na periferia de Fortaleza. Em declarações recentes, o gestor chegou inclusive a afirmar que todos os bairros da cidade teriam “o coração” da administração.

“Acho um tanto quanto contraditória essa afirmação dele”, rebate Evandro. “Nós temos que colocar a saúde nos bairros da periferia. Infelizmente, as emergências desses bairros foram fechadas, a saúde de Fortaleza você vai para um posto e não tem remédio. É nós estarmos limpando aqui nos bairros elegantes, da elite, mas a gente ir lá no Conjunto José Walter, lá no Henrique Jorge e ver como está a limpeza das ruas”, afirma.