Evandro Leitão: "Minha trajetória de vida se confunde com a do PT"

Foto: AURÉLIO ALVES Filiação de Evandro Leitão ao PT, há um mês

Pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, o deputado Evandro Leitão minimizou nesta terça-feira, 23, o fato de ter se filiado recentemente ao partido. Destacando histórico como líder do governo Camilo Santana (PT) na Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia afirmou que sua trajetória política “se confunde” com a do partido no Ceará.

“Tenho relação de longas datas com o PT, tanto com o PT quanto também com pessoas do campo progressista. Não é de agora, tenho relação de longa proximidade tanto a pessoas quanto a causas, bandeiras do PT. Desde 2015, quando assumi meu primeiro mandato, fui líder de um governo petista, então durante quatro anos defendi um governo petista”, diz.

“Também minha trajetória de vida se confunde demais com a do PT, no que diz respeito à defesa de causas sociais”, disse Evandro, durante participação do Jogo Político, podcast de política do O POVO, nesta terça-feira. “Me sinto completamente ambientado no partido, tenho inclusive prefeitos que votam em mim que são filiados históricos do PT”, afirma.

Neste sentido, Evandro comentou declarações recentes da deputada Luizianne Lins (PT), também pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, contestando políticos que não teriam apoiado o PT nos “momentos difíceis” do partido, como a prisão do presidente Lula (PT).

“Essa carapuça não veste em mim (...) nessa época, eu fazia a defesa diária do governo Camilo, fazia a defesa das bandeiras que eu acredito”, diz, destacando ter “enorme respeito” por Luizianne. “Fui abraçado pelo PT, inclusive por todos os líderes do partido, pelos deputados, pela militância”, afirma Evandro.