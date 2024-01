Guimarães: Ausência de Luizianne com Lula não pode ser "motivo para crise"

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-01-2023: ose Guimarães. Visita do Ministro do Turismo Celso Sabino ao Ceará para assisnar contratos de mais de R$ 27 milhões em infraestrutura turística. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

O deputado José Guimarães (PT) minimizou nesta terça-feira, 23, episódio envolvendo a deputada Luizianne Lins (PT) durante evento realizado na última sexta-feira, 19, no Ceará com participação do presidente Lula (PT).

“Tava muito tranquilo (evento com Lula). Eu não pude vir pois estava acometido de uma virose grande, com infecção (...) mas acho que isso não pode, foi uma opção que ela fez, mas isso não pode ser motivo para criar crise com a definição que precisamos ter em Fortaleza”, disse o deputado, durante evento com Elmano de Freitas (PT).

Na sexta-feira, Luizianne não participou de evento de lançamento da pedra fundamental da nova sede do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza. Na ocasião, a assessoria da deputada lançou nota atribuindo a ausência ao fato de a deputada ter sido impedida de acessar o palco de evento com Lula no início de 2023.

“Quem faz a agenda do Lula é a Presidência, não é o Ceará, não é o governador nem o ministro. É o presidente Lula, o Palácio, o cerimonial do Palácio que organiza”, diz. “Isso não pode ser motivo para criar crise, nós temos um processo interno do PT Fortaleza, que vamos resolver até março”, conclui o petista. (com informações do estagiário Yuri Gomes)