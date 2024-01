"Campo minado" para Elmano, Câmara votará homenagem para secretário do Estado

Foto: ARQUIVO Waldemir Catanho, jornalista

A vereadora Estrela Barros (Rede) propôs nesta quarta-feira, 24, a concessão da Medalha Boticário Ferreira – maior honraria do Legislativo de Fortaleza – ao secretário da Articulação Política do governo Elmano de Freitas (PT), Waldemir Catanho.

A apresentação da homenagem acaba criando uma situação curiosa no Legislativo, uma vez que a Casa é composta hoje em grande parte por aliados do prefeito José Sarto (PDT) que fazem oposição à gestão Elmano. Ao longo do ano passado, o Legislativo da Capital inclusive foi palco para várias polêmicas envolvendo críticas à gestão estadual.

Recentemente, no entanto, a casa aprovou homenagem a Jair Bolsonaro (PL) alegando a existência de um acordo informal para a livre indicação de honrarias pelos parlamentares. Além disso, Catanho também é conhecido por ter forte ligação com a deputada e ex-prefeita Luizianne Lins (PT), que tem boa relação com vários dos vereadores de Fortaleza.

Um dos maiores aliados de Sarto e críticos de Elmano na Câmara Municipal, o vereador Adail Júnior (PDT), por exemplo, já fez diversos elogios públicos a Luizianne, destacando que apoiou ela durante a gestão da petista.