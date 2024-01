Novo PGJ defende "construção" e "união" em 1º reunião de procuradores

Foto: Reprodução/YouTube MPCE Reunião teve ares de "sessão solene" e discurso de apresentação do novo PGJ

O novo procurador-geral de Justiça do Ceará, Haley Carvalho, comandou nesta quarta-feira, 24, a primeira reunião do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) após sua posse no cargo.

Com pauta mais simbólica, incluindo a formação de comissões permanentes do Colégio de Procuradores e atualizações sobre inspeções de rotina do MPCE, a reunião acabou tendo mais ares de “sessão solene” e de discurso de apresentação do novo PGJ.

No encontro, Haley pregou um tom conciliador com os colegas, fazendo discurso marcado pela defesa de “união” e “construção” coletiva entre o órgão. “Eu preciso, efetivamente, da parceria e da colaboração de cada um de vocês. E é essa a minha saudação, mas muito mais um pedido de que a gente construa esse MP juntos”, disse.

“Desejo que a gente possa continuar esse processo de construção juntos, o Colégio de Procuradores, o procurador-geral, a Corregedoria-Geral, e todos os membros do MPCE. Que a gente construa isso unido, inclusive com as divergências, que são absolutamente normais e que a gente cresce nesse processo de divergências”, continua Haley.

A posse do novo PGJ e o discurso foram elogiados por diversos procuradores presentes. “É um prazer enorme receber Vossa Excelência, que foi ungido pela classe para ocupar esse cargo importantíssimo”, disse o procurador José Maurício Carneiro.

Acordo e sucessão no MPCE

O tom de união do novo PGJ ocorre após “agitado” processo de sucessão no órgão. Segundo colocado em eleição interna entre integrantes do MPCE, Haley tinha assinado um acordo com os demais concorrentes afirmando que apenas o primeiro colocado da votação aceitaria uma eventual indicação pelo governador Elmano de Freitas (PT).

O petista, no entanto, questionou o acordo e reforçou que a indicação da PGJ é de prerrogativa direta do chefe do Executivo. Com isso, todos os três primeiros colocados na votação – Enéas Romero, Haley Carvalho e Lucídio Queiroz – foram questionados se aceitariam uma eventual indicação, com todos os três respondendo positivamente.

Com isso, Elmano acabou indicando Carvalho, que tinha ficado atrás de Romero na votação interna. A aceitação da indicação e posse do novo PGJ, no entanto, acabou incomodando parte do MPCE, que avalia o movimento como uma quebra do acordo assinado anteriormente.