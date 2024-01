TRE rejeita últimos recursos do PL Ceará; caso vai para Corte de Alexandre de Moraes

Foto: Samuel Setubal/ O POVO, Júnior Pio / Alece e Divulgação Marta Gonçalves, Dra Silvana, Alcides Fernandes e Carmelo Neto podem perder mandatos na Assembleia

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) rejeitou nesta quarta-feira, 24, os últimos recursos apresentados pelo PL do Ceará contra a cassação da chapa de deputados estaduais do partido na eleição de 2022. Com isso, o partido só poderá recorrer do caso na última instância, junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na sessão desta quarta-feira, 24, a Corte julgou os últimos embargos de declaração do PL na instância do TRE-CE, apresentados ainda durante a gestão de Acilon Gonçalves à frente do partido. Eles tentavam anular decisão de maio do ano passado que acabou cassando o mandato de todos os quatro deputados estaduais do partido por fraude na cota de gênero.

Pela sentença, perderiam os mandatos os deputados pastor Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Dra. Silvana e Marta Gonçalves. Os parlamentares, no entanto, podem seguir no mandato até o julgamento dos últimos recursos no TSE.