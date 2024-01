Aliado de Guilherme, ministro Paulo Teixeira vem amanhã a Fortaleza

Foto: Lula Marques/ Agência Brasil Brasília (DF) 10/08/2023 Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, na CPI da Câmara que investiga a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Foto Lula Marques/ Agência Brasil

Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do governo Lula (PT), o deputado licenciado Paulo Teixeira (PT-SP) estará amanhã em Fortaleza. Ele participa da abertura do primeiro Festival Cearense da Agricultura Familiar, que é organizado pela Federação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará (Fetraf-CE).

Com tema “Produzir alimentos saudáveis é o nosso modo de vida”, o Festival ocorre entre sexta-feira, 26, e o domingo, 28, sempre na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Programação inclui palestras, debates e uma feira de produtos rurais.

Vale destacar que Teixeira é alinhado politicamente com o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. É de se esperar portanto, bastante alinhamento entre ambos durante a passagem pela Capital.