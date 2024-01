Camilo condena uso "ilegal" da Abin "para perseguição de pessoas públicas"

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 19-01-2023: Camilo Santana, Ministro da Educação. Evento para lançamento da pedra fundamental da construção de uma unidade do ITA na Base Aérea de Fortalaza, com a presença do presindente Lula. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

O Ministério da Educação emitiu nota nesta quinta-feira, 25, sobre investigação da Polícia Federal que aponta possibilidade de a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) ter sido utilizada no governo Jair Bolsonaro (PT) para espionar o ministro Camilo Santana (PT).

“O ministro Camilo Santana lamenta os fatos relatados hoje pela imprensa, que apontam que a Agência Brasileira de Inteligência, um órgão tão importante, tenha sido utilizado ilegalmente no Governo anterior para perseguição de pessoas públicas”, diz o MEC.

“E confia no trabalho da Polícia Federal para apurar responsabilidades, de forma a garantir a preservação do papel da Abin no fortalecimento do Estado Democrático de Direito no Brasil”, continua a nota.

Na manhã desta quinta-feira, a PF deflagrou a Operação Vigilância Aproximada, que cumpriu mandados de busca e apreensão contra o deputado federal e ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Em um dos indícios que motivou a operação, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), destacou episódio ocorrido ainda em 2021 onde drone da Abin teria sido flagrada monitorando a residência oficial do governador do Ceará.