Ciro, RC e Élcio debatem Segurança Pública hoje em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES Ciro Gomes e Roberto Cláudio tiveram derrota conjunta no Ceará

“Pesos pesados” do PDT Ceará como Ciro Gomes e o ex-prefeito Roberto Cláudio participam nesta quinta-feira, 25, da palestra “Segurança Pública: O Que Fazer?”, com participação dos sociólogos Renato Sérgio (FGV) e Luís Flávio Sapori (PUC).

O evento é coordenado por fundações nacionais do PDT, PSDB e Cidadania, e puxado pelo vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), que também participa do debate. Evento ocorre às 18h, no Hotel Mareiro, na Beira Mar.

Puxado por principais partidos da base do prefeito José Sarto (PDT), a reunião ocorre em momento de dados alarmantes na área da segurança, com o Estado começando o ano com média de nove assassinatos por dia.