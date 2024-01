PT filia ex-aliado de Capitão Wagner para disputar contra cirista

Foto: Thais Mesquita FORTALEZA, CE, BRASIL, 22.03.2022: Evento de filiações ao Partido União Brasil aconteceu hoje na Assembleia Legislativa do Ceará com a presença do Capitão Wagner, ex-governador Lucio Alcantara e o Dep. Federal Danilo Forte. Prefeito de São Gonçalo do Amarante, Marcelão. (Foto:Thais Mesquita/OPOVO)

Eleito em 2020 pelo bloco de oposição ligado a Capitão Wagner (União), o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Professor Marcelão, irá se filiar ao PT nesta sexta-feira, 26. Articulada há vários meses, a filiação ocorre às 16h no próprio município, em evento que contará com participação do governador Elmano de Freitas (PT).

Na prática, Marcelão se filia ao PT para disputar com o ex-prefeito e deputado estadual Cláudio Pinho (PDT), que tem se colocado como pré-candidato no município. Ligado ao ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) e a Ciro Gomes (PDT), Pinho integra grupo do PDT que se opôs a uma aliança do partido com o governo Elmano de Freitas (PT) após a eleição de 2022.

"Nesse momento tão especial para mim, quero te convidar para mais uma vez segurar firme em minha mão e, juntos, consolidarmos essa aliança que vem sendo construída, a favor de uma nova história e por amor a São Gonçalo do Amarante", diz Marcelão, em vídeo publicado pelo prefeito em sua página oficial do Instagram.

Eleito em 2020 pelo Pros, o gestor foi contabilizado à época como uma vitória do bloco liderado por Wagner na oposição do Ceará. Caso repete trajetória semelhante à ocorrida com o prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), eleito pela oposição mas que trilhou caminho de aproximação com o governo Camilo Santana (PT) após o pleito.