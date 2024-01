Alece assina acordo com TJCE e Casa terá centro de conciliações e mediações

Foto: Máximo Moura/Divulgação/Alece Termo de cooperação foi assinado por Abelardo Benevides, do TJCE, e Evandro Leitão, da Alece

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) assinaram nesta sexta-feira, 26, um Termo de Cooperação Técnica para a instalação de uma extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) nas dependências da sede do Legislativo.

Com isso, a Assembleia terá uma unidade judiciária para a realização de sessões e audiências de conciliação e mediação. Neste tipo de serviço, o Judiciário tenta facilitar que duas partes resolvam um conflito por meio de acordos e autocomposição, para que a intermediação direta do juiz não seja necessária no caso.

“Esta é mais uma parceria de sucesso entre a Alece e o TJCE, visando promover a solução pacífica de conflitos por meio da mediação, com atuação pré-processual em demandas da família e execução de oficinas de parentalidade”, diz o presidente da Alece, Evandro Leitão (PT), que assinou acordo com o presidente do TJCE, desembargador Abelardo Benevides.

“É uma satisfação poder celebrar mais um termo de cooperação entre o Tribunal de Justiça e a Assembleia, poderes que trabalham conjuntamente, além do Executivo que, juntos, fazem do Ceará exemplo para muitos estados, atuando com respeito, independência e harmonia”, destacou o presidente do Judiciário cearense.

Atualmente, a sede da Assembleia Legislativa já conta com um Centro de Mediação e Gestão de Conflitos. A nova unidade segue intenção da gestão Evandro em ampliar o número de serviços públicos oferecidos pela Casa à sociedade.